Na pražském Veletrhu vědy se sejdou instituce z celé republiky

Nespočet novinek a zajímavostí ze světa vědy, nových technologií a inovací - takový bude letošní ročník Veletrhu vědy Akademie věd ČR 2019, na kterém nesmí chybět ani například populární plzeňské science centrum Techmania.

Veletrh vědy letos nabídne během tří dnů více než 100 expozic. O tom, že věda může být pořádná zábava, se návštěvníci přesvědčí na více než stovce stánků, které budou připomínat improvizované laboratoře, v nichž si budou moci vyzkoušet experimenty v různých vědeckých oborech, zapojit se do workshopů i vědeckých dílen a nahlédnout českým vědcům doslova pod ruce. V rámci přednášek a panelových diskuzí, vedených profesionály v oboru, se pak zamyslí nad tématy, jako je ekologie, světelné znečištění, práva robotů nebo jedy v potravinách.

Veletrhu vědy se každoročně účastní vědecké instituce z celé republiky. Zástupcem za plzeňský kraj bude Techmania Science Center, která si pro návštěvníky letošního ročníku připravila bohatý program. V hale 4 na stánku číslo 50 bude možné vyzkoušet to nejlepší z nabídky plzeňského science centra. K dispozici budou exponáty ze zcela nové expozice Inženýr, kde si návštěvníci vyzkouší, zda by se z nich mohli stát úspěšní programátoři nebo elektromechanici. Porovnání lidských schopností se schopnostmi zástupců živočišné říše nabídne oblíbená expozice Člověk a zvíře. To je však jen stručný výčet aktivit, na stánku o rozloze 50 m2 toho na návštěvníky bude čekat daleko více.

Veletrh vědy je největší populárně naučná akce v ČR, kterou letos již pátým rokem pořádá Akademie věd ČR. Zabývá se vědou ve všech jejích podobách a nabízí svým návštěvníkům to nejzajímavější ze světa přírodních, technických, humanitních i společenských oborů.