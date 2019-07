Někdo se naboural do systému, nevěřil Weiss svému objevu

Američan s německými kořeny Rainer Weiss získal před dvěma lety spolu se svými dvěma kolegy, Barrym Barishem a Kipem Thornem, Nobelovu cenu za fyziku. Jako první zachytili kosmické gravitační vlny, jejichž existenci předvídal Albert Einstein. Podle expertů jde o jeden z největších úspěchů fyziky v posledních desetiletích. V červenci se Weiss a jeho kolegové zúčastnili v Praze konference Akademie věd ČR. Všichni rovněž dostali Stříbrnou pamětní medaili Senátu.

Pane Weissi, jste v České republice poprvé?

Nejsem. Moje rodina sem emigrovala v roce 1932, když mi byl sotva jeden rok. Můj otec byl židovského původu, proto jsme před začátkem druhé světové války byli nuceni prchnout do Čech. V roce 1938 jsme pak emigrovali do Ameriky. Na Česko vzpomínám rád, vděčím mu za záchranu života. Teď jsem dokonce přebral symbolický klíč k Praze.

Díky emigraci jste se poté mohl věnovat vědecké kariéře. Jak jste se cítil, když jste poprvé zachytil z vesmíru gravitační vlny?

Nebyl jsem to jen já. Objev je dílem spousty dalších lidí a organizací, bez kterých by to nebylo možné. Když jsme gravitační vlny objevili, bylo pro nás všechny těžké tomu uvěřit. Museli jsme udělat spoustu testů, dokonce jsem si myslel, že se nám někdo naboural do systému. Jakmile jsme ale zjistili, že všechny výpočty sedí, měli jsme jasno.

Kolik jevů jste tenhle rok zaznamenal?

V raných letech jsme prostřednictvím LIGO většinou viděli jeden za měsíc. Od té doby jsme udělali různé technické úpravy, a díky tomu vidíme tento kosmický jev jednou týdně. A všechno pochází z černých děr, jednou to možná byla neutronová hvězda, ale nejsem si jistý, nevěřím tomu. Každopádně jsme za poslední rok zaznamenali alespoň deset černých děr a jednu neutronovou hvězdu. A hodláme pokračovat, s každým vylepšením LIGO doufáme, že uděláme významný pokrok.

LIGO má zatím rozlohu čtyři krát čtyři kilometry. Je možné, že za sto let bude možné zachytit gravitační vlny z domova? Bude možnost LIGO natolik zmenšit?

Na tuto otázku nemohu bohužel odpovědět, protože nevím. Jsou tady ale i tací, kteří si myslí, že si můžete doma vytvořit malý vesmír. A to je podle mě mnohem šílenější. I když, všechno je možné.

A jaký je váš sen? Co byste nejraději s pomocí LIGO zachytil?

Já a můj tým jsme spokojeni s černými dírami, to je podle mě dostatečně obdivuhodné. Teď víme, že se vyskytují ve dvou. Ale jsou tu i jiné věci, které bychom chtěli vědět. Existují i jiné typy hvězd než ty, které doposud známe? Jsou tu neutronové hvězdy, černé díry, a jsem si jistý, že jich můžeme najít více, když budeme sledovat jejich gravitační vlny. Hrozně rádi bychom viděli supernovu. Chceme vidět, co se stane, když se hvězda zhroutí. I s technikou LIGO můžeme vidět ale jen jednu, maximálně dvě za sto let. Jak to asi vypadá? Gravitační vlny by nám mohly dát odpověď. Jsou naprosto přesné, nikdy se nevychýlí. Jsem si jist, že můžeme očekávat spoustu nových jevů. V přírodě člověk vždy nalezne nová překvapení. Nikdy se nenudí.

Spoustu mladých fyziků k vám vzhlíží, jste pro ně vzorem. Co mají dělat, aby byli stejně úspěšní jako vy?

Jsem velký příznivec modelu "žák-učitel". Víte, co tím myslím? Když mají lidé o fyziku zájem a chtějí něco dokázat, to nejlepší, co můžou udělat, je najít si vědce. Někoho, koho věda zajímá a má znalosti, které hledáte. Myslím, že já jsem byl v tomto ohledu vždy velmi užitečný, uměl jsem s datovou analýzou, vždy jsem se snažil vyjít vstříc. Každý může požádat o pomoc, a díky tomu pak dosáhnout velkých věcí. Musí být ale sám precizní.