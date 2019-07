O krok blíže k Marsu. NASA úspěšně otestovala záchranný systém

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) v úterý úspěšně otestoval únikový systém lodě Orion, jehož úkolem je zachránit posádku v případě nezdařeného startu. NASA úspěšnou zkoušku označil za další milník pro návrat astronautů na Měsíc a pro následný let na Mars.

"Gratulace našemu týmu Orion za úspěšný test únikového systému! Jsme o krok blíže k vyslání astronautů na Měsíc a dál k Marsu," napsal na twitteru šéf NASA Jim Bridenstine.

Congratulations to our @NASA_Orion team on a successful test of the launch abort system! We are one step closer to sending @NASA_Astronauts to the Moon and beyond to Mars! #Artemis pic.twitter.com/ntBjtlRke3