Papoušek Snowball se stal předmětem vědeckého bádání

Sněhobílý papoušek se žlutým chocholem jménem Snowball, pohupující se v rytmu hudby, zaujal publikum na serveru YouTube už před desetiletím, nyní se ale stal předmětem seriózního vědeckého bádání. Studie, zveřejněná v americkém časopise Current Biology, "poprvé dokazuje, že jiný živočišný druh skutečně tančí podle lidské hudby spontánně a bez výcviku, prostě na základě vlastního vývoje a sociálních interakcí", řekl agentuře AFP spoluautor studie Aniruddh Patel. Badatelé u slavného papouška napočítali přinejmenším 14 tanečních variací.

Patel, působící jako výzkumník v oblasti psychologie na univerzitách Tufts a Harvard, v témže časopise před desetiletím publikoval první studii o Snowballovi, ale tehdy tančící kakadu dokázal jen kývat hlavou a zvedat pařáty. Tato gesta se spojují i s rituály dvoření.

Brzy poté si ale papouškova majitelka Irena Schulzová z ptačí rezervace v Duncanu v Jižní Karolíně všimla, že kakadu je stále kreativnější.

V zájmu vědy Patel a další badatelé třikrát přehráli hity z 80. let - Another One Bites the Dust a Girls Just Want to Have Fun - a natočili výsledek. Detailní prozkoumání natočeného materiálu záběr po záběru umožnilo určit 14 různých pohybů - podle listu The Guardian dokonce 16 - včetně impozantního házení hlavou hodného hvězdy rockového koncertu.

"Jde o složité pohyby, z nichž většina není součástí přirozeného chování papoušků," potvrdil Aniruddh Patel. "Je mi líto, že nedokážu tak tančit jako Snowball," poznamenal ještě.

Kritici před lety o Snowballovi a dalších, podobně obdařených jedincích ze zvířecí říše, tvrdili, že v pořadu StarDance ...když hvězdy tančí by asi neohromili. Nicméně se zdá, že někteří ptáci skutečně mají smysl pro rytmus.

Podle The Guardian se kakadu v zajetí dokážou dožít až osmdesátky - a Snowball je nyní ve stáří přibližně 20 let, takže má ještě spoustu času se v tanci zdokonalit.