NASA vypustila satelit, který bude měřit vrstvy ledu na Zemi

Z Vandenbergovy letecké základny v Kalifornii v sobotu vypustili satelit ICESat-2, jehož úkolem bude měřit vrstvy ledu na Zemi. Informoval o tom americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Satelit naváže na práci družice, která přestala fungovat v roce 2009. Ve srovnání s ICESat-1 však bude sbírat dvěstěpadesátkrát více informací.

Raketa Delta 2, která satelit vynesla na oběžnou dráhu, odstartovala ze základny v neděli v šest hodin ráno místního času (tři hodiny odpoledne SELČ).

Podle Michaela Freilicha, ředitele oddělení NASA, které se zabývá výzkumem naší planety, se díky satelitu prohloubí znalosti o ledu pokrývajícím Grónsko a Antarktidu a o tom, jak jeho tání přispívá ke stoupání hladiny světových oceánů.

Kromě ledu bude půltunová družice měřit také vrcholky stromů, sněhovou pokrývku a výšku hladiny řek. Pomoci by to mohlo například při určování množství oxidu uhličitého uloženého v lesních porostech či plánování opatření proti povodním, suchu a lesním požárům.

Mise je podle Richarda Slonakera, který je za vypuštění a práci ICESat-2 zodpovědný, "pro vědu mimořádně důležitá".

ICESat-2 nese podle AP jediný nástroj, laserový výškoměr, který měří výšku na základě toho, jak dlouho trvá fotonu, než doputuje z družice na zemský povrch a zpět.

ICESat-2 je nástupce satelitu ICESat-1, který fungoval v letech 2003 až 2009. V uplynulých devíti letech vědci z NASA světové ledovce monitorovali pomocí leteckých záběrů v rámci operace IceBridge.

Mise satelitu vyslaného na oběžnou dráhu by měla trvat tři roky, ale družice by mohla teoreticky fungovat až deset let, pokud by se NASA rozhodla její činnost prodloužit.