Některé automobily přitahují pavouky

Když si lidé kupují nový vůz, obvykle berou v úvahu takové faktory, jako je cena či spotřeba paliva. Ale přinejmenším v Austrálii by měli vzít v potaz ještě jeden klíčový prvek, pokud tedy nechtějí neustále bojovat proti rojícím se pavoukům, napsal zpravodajský server news.com.au.

Vědec z australského Queenslandu zjistil, že vibrace některých druhů vozů dráždí pavouky natolik, že nedokážou odolat a musí se seběhnout k jejich zdroji. Doktor Robert Raven je arachnolog, tedy odborník na pavouky Queenslandského muzea. A dobře zná jev, který je noční můrou každého arachnofoba: záplavu pavouků sbíhajících se k jeho vozu běžícímu na volnoběh.

Pavouci jsou velmi citliví na vibrace a něco, jako starý motor vozu 4WD, tedy s přiřaditelným pohonem všech kol, dokáže natolik přetížit jejich smysly, že zapomenou na pud sebezáchovy a běží ke zdroji potenciálního nebezpečí.

"Když například necháte starší vůz s naftovým motorem běžet na volnoběh na písku v horkém dni, nahrnou se k němu pavouci, kteří by se jinak za denního světla ani nehnuli. Vibrace motoru je totiž značně rozruší," vysvětlil doktor Raven. "Abych tohoto efektu docílil, úmyslně jsem si pořídil starý dieselový vůz. Protože ty novější běží příliš tiše a hladce," dodal.

Podle jeho slov je pravděpodobné, že pavouci se běží schovat do "bodu nula" mezi koly vozu, kde - stejně jako třeba v oku hurikánu - mohou najít úlevu vibrací, které považují za hrozivé. Vůz běžící na volnoběh je natolik účinným způsobem přilákání pavouků, že ho doktor Raven často používá jako způsob, jak nachytat exempláře jednotlivých druhů pro vědecké účely.

"S pomocí této metody získáme větší počet druhů, než s využitím jakékoli jiné metody sběru, ať už jde o vizuální hledání, pasti či postřik sprejem," uvedl. "Toto je nejlepší způsob, protože se k vám začnou sbíhat z děr v zemi, zpod kůry stromů, anebo z jejich větví."

Podle doktora Ravena jde o dost běžný jev, který si ale mnoho lidí vůbec neuvědomuje. Setkala se s ním i zděšená matka, která si k doktoru Ravenovi přišla pro radu, zda může žalovat školu svého syna, když v aktovce objevil živého pavouka slíďáka.

"Na to jsem se jí zeptal: 'Máte starší SUV s pohonem na naftu? A necháváte ho ráno chvíli běžet na volnoběh?' Nijak mě nepřekvapilo, když na obě otázky odpověděla kladně," dodal. Následně zjistil, že syn odložil aktovku na chvíli vedle vozu běžícího na volnoběh. Pavouk přilákaný vibracemi do ní vběhnul, a nechal se odvézt do školy.