Od Antarktidy se odlomí ledovec dvakrát větší než New York

Obrovský ledovec o rozloze dvakrát větší než celé New York City se odtrhne od Rossova šelfového ledovce v Antarktidě. Může za to rychle se rozšiřující prasklina, tvrdí analýza Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA). Zprávu přinesl server The Guardian.

Prasklina podél ledovce se poprvé objevila už v říjnu 2016. Od té doby se pořád rozšiřuje dál na východ. Vědci ji mezitím začali přezdívat Halloweenská prasklina. Podle NASY dojde v příštích týdnech k oddělení ledovce potom, co se prasklina srazí s jinou, která byla na severu v posledních 35 letech ve stabilním stavu.

Jakmile se ledovec odlomí, půjde o ledovou plochu o rozloze 1060 kilometrů čtverečních. Jedná se o přirozený proces, pro nějž existuje termín "telení ledovců": v praxi to znamená, že dochází k deformaci vrstvy ledu a postupného odlamování obrovských kusů z šelfových ledovců, což je právě i tento případ.

V této oblasti však tento proces nebývá obvyklý a mohl by ji destabilizovat. "Pravděpodobná ztráta ledu na druhé straně Halloweenské praskliny naznačuje, že může dojít k větší nestabilitě," tvrdí Chris Shuman, glaciolog z Marylandské univerzity pracující pro NASA.

Vědci varují

Ačkoliv jde o obrovský ledovec, v minulosti došlo k oddělení ještě větších antarktických ledovců. V červenci 2017 došlo k telení jednoho z největších ledovců o rozloze 3540 kilometrů čtverečních z Larsenova šelfového ledovce.

Dlouhodobá budoucnost antarktických šelfových ledovců bude mít značný vliv na nárůst hladiny moře po celém světě. V minulém roce publikovali američtí a britští vědci společnou studii, ve které varovali před rekordním tempem tání ledovců, které začalo před pěti lety. Pokud nebudou přijata drastická opatření (například snížení emisí skleníkových plynů), tak podle vědců se do roku 2070 zvýší hladina moří o více než 25 centimetrů.