VIDEO: Tučňák přistál u nohou vědců. Prchal před smrtí

Posádce, která natáčela na nejsevernějším cípu Antarktického poloostrova pořad Země: modrá planeta 2 pro BBC, se naskytla nečekaná podívaná. Video zobrazuje tučňáka kroužkového jak vyskakuje z vody a přistává v lodi přímo u nohou vědců a filmařů. Informaci uvedl server dailymail.co.uk.

Zvíře pod vodou unikalo před tuleněm leopardím, pro kterého je tučňák přirozenou potravou. Tým OceanX Media zachytil okamžik, kdy tučňák kroužkový vyskakuje z vody ve snaze utéct zmíněnému predátorovi, dopadá do lodi a následně opět prchá zpět do oceánu. "Součástí expedice bylo natáčení pro pořad BBC, včetně záběrů ponoru tisíc metrů pod mořem," říká režisér dokumentu Mark Dalio a dodává, že nic takového nikdy nezažil.

Skutečnost, že bylo zvíře na útěku před tuleněm, potvrdil režisér. "Doktor Patrik Avery, do kterého tučňák ve videu téměř narazil, nám zrovna ukazoval, že kousek od naší lodi řádí tuleň leopardí, který loví tučňáky a živí se jimi, a v tu chvíli nás zaskočil ten vpád. Je to úžasné, co to video způsobilo. Je naším posláním, vzbudit v lidech nadšení pro oceány a přírodu, o to více je potom chrání," říká Dalio.

Tučňáci kroužkoví se vyskytují podél celého pobřeží Antarktidy. Jsou o něco menší než ostatní druhy tučňáků, délka jejich těla zpravidla nepřesahuje 70 centimetrů. Podle analýzy z roku 2014 jsou téměř čtyři miliony žijících párů tučňáků kroužkových. OceanX je tým vědců, průzkumníků a filmových tvůrců, kteří dokumentují neuvěřitelné příběhy oceánu a přibližují je lidem.