Pláž na finském ostrově zaplnily tisíce ledových vajíček

Tisíce ledových vajíček různých velikostí o víkendu zaplnily pláž ve Finsku. Neobvyklou podívanou podle expertů způsobila kombinace nízkých teplot, silného větru a vln. Informoval o tom zpravodajský web BBC.

Ledové koule se v neděli objevily na pláži na ostrově Hailuto, jenž leží v Botnickém zálivu mezi západním pobřežím Finska a východním pobřežím Švédska.

Pozoruhodnou podívanou zachytil amatérský fotograf Risto Mattila. "Byl jsem na pláži Marjaniemi se svou manželkou. Bylo slunečno, asi -1 stupně Celsia a foukalo," řekl. "Viděli jsme tam tento úžasný jev, podél pláže u vody byly sněhové a ledové koule," doplnil. Podle Mattily se velikost ledových koulí různila, ty nejmenší byly velké asi jako slepičí vejce, největší asi jako fotbalový míč. "Byl to opravdu úžasný pohled. Za 25 let, co žiji v této oblasti, jsem nikdy nic takového neviděl," řekl s tím, že jelikož u sebe měl fotoaparát, rozhodl se si ledová vajíčka vyfotit na památku.

Tvorbě ledových vajíček podle experta BBC přes počasí George Goodfellowa napomáhá silný vítr a nízké teploty. "V podstatě jde o to, že se tvoří z kusů ledových desek, které omílají vlny," řekl. "Mohou se zvětšit, když na jejich povrchu zamrzne mořská voda, také jsou pak hladší," vyvětlil a dodal, že hladké ledové kuličky mohou na pláži skončit při odlivu či když je tam zanese vítr.

Podobný jev byl v minulosti k vidění také v Rusku. V roce 2016 obrovské ledové a sněhové koule pokryly 18 kilometrů pobřeží nedaleko sibiřské Nydy. Nejmenší koule byly velké asi jako tenisový míček, ty největší měly průměr asi jednoho metru.