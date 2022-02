"Polonový" dron od DJI? Seznamte se s Mini SE

Proč polonový? Protože jde o vlastně o dron DJI Mavic Mini v šasi Mini 2 s pár drobnými vylepšeními. Pojďte se na parametry dronu DJI Mini SE, který se v ČR začal prodávat 2. února 2022, podívat podrobněji a zjistěte, zda se do něj vyplatí investovat.

Řada Mini mezi nejpopulárnějšími drony na světě

Předchozí generace skládacích mini dronů pod názvem DJI Mavic Mini a Mini 2 zaznamenaly obrovský úspěch a i díky své hmotnosti (249 g), která je v určitých státech zařazuje do skupiny dronů nepodléhajících registraci u autorit civilního letectví, se staly nejrozšířenějšími spotřebitelskými drony na světě. A mezitím, co se spekuluje o představení dronu Mini 3, DJI patrně chtělo na slávě předchozích generací ještě vydělat nějakou tu kačku, a představilo proto "polonovinku" v podobě DJI Mini SE.

V čem je DJI Mini SE lepší než Mavic Mini 1. generace?

• Propracovanější šasi po vzoru DJI Mini 2 a méně viditelných šroubů.

• Vylepšení dalších konstrukčních prvků a motorů, díky kterým má Mini SE silnější ramena a vyšší odolnost vůči větru.

• Účinnější inteligentní baterie.

• Přibyl USB-C nabíjecí port.

Je Mini SE lepší než Mini 2?

Bohužel není lepší v ničem. Zůstává většina parametrů Miniho "jedničky" a z dvojky si bere jen designová vylepšení a výkonnější motory pro vyšší stabilitu ve větru. Pokud už tedy máte ve své droní letce DJI Mavic Mini, Mini SE vám nic zásadního nepřinese, a měli byste upgradovat rovnou na Mini 2. Pokud ale zatím žádný dron z řady Mini nevlastníte a uvažujete o koupi tohoto velice praktického a na ovládání jednoduchého dronu, DJI Mini SE vám nabízí funkce Miniho první generace se sympatičtější cenovkou. Ušetřenou tisícovku pak můžete investovat třeba do dalšího příslušenství. Podrobnou recenzi Mini SE připravila třeba droní speciálka DronPro.

Mini SE jako vždy v základu i v balíčku Fly More Combo

Jako jsme u dronů DJI zvyklí, novinku Mini SE si můžete pořídit v základním balíčku s dronem a nezbytným příslušenstvím za 8 490 Kč, nebo jít do Mini SE Fly More Combo, kde najdete navíc 2 náhradní baterie, 2 páry náhradních vrtulí, obousměrný nabíjecí hub, přepravní tašku a spoustu náhradních šroubků, za 10 490 Kč. A jak zkušení piloti vědí, s Fly More Combo si zalétáte až 3 déle, proto ho vždy experti doporučují. K dronu si jako vždy můžete přikoupit i praktickou záruku DJI Care, která vám v případě poškození dronu zajistí bezplatnou opravu nebo výměnu poškozeného dronu za nový kus za mírný poplatek.