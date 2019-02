Kvůli oteplování roztaje třetina ledovců v Himálaji, varují vědci

Minimálně třetina ledovců v pohořích Himálaj a Hindúkuš by měla do konce tohoto století roztát, tvrdí nová vědecká zpráva. Na vině je neustálé oteplování zemského klimatu. S odkazem na zprávu o tom informovaly servery The Independent a CNN.

Stoupající teploty v zemích, jako je Čína, Indie, Pákistán či Afghánistán, které se nacházejí v himálajské oblasti Hindúkuš, jsou vážnou hrozbou, neboť tání ledu narušuje toky řek, jež jsou pro zmíněné země důležité kvůli úrodě.

"Jedná se o klimatickou krizi, o které jste ještě neslyšeli. Důsledky jsou docela extrémní. Jsme znepokojeni a máme obavy. Je zapotřebí naléhavé ochranné akce klimatu," prohlásil jeden z autorů zprávy Philippus Wester z Mezinárodního centra pro integrovaný horský rozvoj (ICIMOD).

Rozsáhlé ledovce v Himaláji a Hindúkuši, kde leží nejvyšší hory světa Mount Everest a K2, tají už od sedmdesátých let. V poslední době ale tento proces znatelně zrychlil, přičemž to má na svědomí přírodní tragédie, jako jsou povodně, sesuvy půdy a vznik smrtících epidemií, píšou autoři ve své zprávě, na níž se podílelo celkem 210 vědců. Podle nich je tak pravděpodobné, že více než třetina ledovců v této oblasti do roku 2100 roztaje, pokud vlády proti globálnímu oteplování nezasáhnou.

Důsledky tak rozsáhlého tání budou obrovské. Negativně bude ovlivněno zásobování vodou a potravinami, což s sebou přinese nejistotu, a tím pádem masivní přesidlování obyvatel do vhodnějších lokalit. Změna klimatu jednoduše sníží schopnost produkovat plodiny. V této oblasti přitom až 70 procent obyvatelstva tvoří právě zemědělci. To vše nakonec může vyústit až v násilné konflikty a politickou destabilizaci, varují dále vědci a zmiňují další problém: s táním ledovců se zákonitě zvedne i hladina světových moří.

"Tohle je budíček. Můžeme se jako lidstvo spojit dohromady a postavit se této události? Myslím si, že ano. Spousta lidí chce nadále žít v popírání. Nechtějí to slyšet kvůli svým dennodenním činnostem. Ale máme potřebné technologie a známe způsoby, jak snižovat emise skleníkových plynů. Jsem optimista, ale čas nám dochází. Musíme to začít řešit teď, ne příští rok nebo ještě později. V opačném případě budeme mít velké problémy," varoval Wester.