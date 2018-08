Milostné písně špačků by mohly zmizet. Na vině jsou antidepresiva

Zvuk špačků, kteří zpěvavě vyznávají samičce lásku, by mohl zmizet z britského venkova kvůli vysokému množství antidepresiv v životním prostředí. Upozorňuje na to nová studie, kterou citoval server listu The Daily Telegraph. Univerzita v Yorku zjistila, že špaččí samečci zpívají méně samičkám, které ve stravě dostávají naředěný fluoxetin, což je antidepresivum prodávané pod označením Prozac.

V roce 2016 bylo v Británii vydáno 64,7 milionu receptů na antidepresiva. Jakmile tyto látky projdou lidským tělem, často končí v odpadních systémech nebo vodních tocích.

Nový výzkum se soustředil na ptáky, kteří se krmí červy, larvami a mouchami v čističkách odpadních vod, v nichž se zjistilo stopové množství mnoha různých léků včetně antidepresiv.

Když vědci zjistili, jaké množství Prozaku je v čističkách odpadních vod přítomno, podávali srovnatelné množství odchyceným špačkům a zjistili, že po požití antidepresiva jsou samičky pro samečky méně přitažlivé.

Podle doktorky Kathryn Arnoldové z katedry ekologie Univerzity v Yorku jde o první důkaz, že nízké koncentrace antidepresiv mohou narušit namlouvací rituály zpěvných ptáků.

"To je důležité, protože zvířata, kterým v porovnání s ostatními trvá déle si najít partnera, se často nespáří a nerozmnoží. Vzhledem k tomu, jak klesá populace u značného počtu volně žijících živočišných druhů, se musíme začít ptát, zda nemůžeme udělat něco víc ve snaze odstranit z našich odpadních vod chemické kontaminující látky, jako jsou farmaka," dodala.

Podle dlouhodobého sledování Britské ornitologické nadace (BTO) od poloviny 70. let klesl počet špačků v Británii o 66 procent.

Nová studie rovněž zjistila, že samečci jsou vůči samičkám, které se stravou zkonzumovaly i Prozac, čím dál tím agresivnější. Místo aby si je začali namlouvat, tak je honí, klovou nebo na ně útočí drápky.

Vědci zvažují možnost, že jsou samičky po požití antidepresiv letargičtější, malátnější, a tím méně přitažlivé pro samečky. Nejde přitom o první podobný prokázaný účinek těchto léků. Už dříve se zjistilo, že fluoxetin snižuje sexuální touhy u krysích samiček.

"Zpěv je klíčovou součástí namlouvacích rituálů ptáků," uvedla Sophia Whitlocková, která se na studii podílela. "Samečci využívají své trylky, aby se dvořili vybraným samičkám, a samičky si naopak podle kvality zpěvu vybírají nejlepšího samečka, aby zplodil jejich mláďata."

"Podle našeho zjištění špaččí samečci zpívají více než dvakrát častěji a déle těm samičkám, které nedostaly ve stravě Prozac, než samičkám, které dostaly nízké dávky tohoto farmaka," dodala.