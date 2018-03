Návrat čápů zpozdily mrazy, vyčkávali na lepší počasí

Mrazivé počasí na začátku března zpozdilo letošní přílet čápů, kteří se vrátili zatím jen do západní části Česka. Obsadili tu 25 hnízd, naopak na Moravu se zatím nevrátili. Vyplývá to z pozorování zveřejněných na webu Čapí hnízda, uvedli ornitologové v tiskové zprávě. Podle webu je v Česku celkově přes 1300 čapích hnízd.

Čápi pro let potřebují teplé vzdušné proudy, proto vyčkávali na lepší počasí. "Před 7. březnem jsme zaznamenávali jen ojedinělá pozorování čápů. Od té doby jsou pravidelná a v současnosti máme již 25 obsazených hnízd," uvedla Gabriela Dobruská z České společnosti ornitologické. Čápi se objevili například v Chebu, Kynšperku nad Ohří, Chomutově, Tisové, Horšovském Týně či v Dobřanech. Na Moravě zatím nejsou. Podle ornitologů to naznačuje, že se do Česka zatím vrátili jen ti čápi, kteří na zimu neodletěli přes moře, ale zimovali ve Španělsku nebo ve Francii.

Ornitologové připomněli, že k dnešnímu dni a k čápům se vztahuje lidová pranostika "Na svatého Řehoře čáp letí přes moře". Doslova vzato ale neplatí a nikdy neplatila. "Čápi se vlastně snaží moři vyhnout, a to z jednoduchého důvodu. K letu na dlouhé vzdálenosti totiž využívají hlavně méně energeticky náročné plachtění a k němu potřebují teplé vzdušné proudy vznikající nad pevninou," uvedla ornitoložka Barbora Kaminiecká.

Čápi, kteří odletěli na zimu do Afriky, míří zpět do Evropy ze dvou směrů. Obě trasy zahrnují jen minimální přelet nad mořem. Západní cesta vede přes Gibraltarskou úžinu, východní přes Turecko a Suezský průplav. Navíc velká část čapí populace do Afriky neodlétá a někteří dokonce neopustí ani střední Evropu.

Ornitologové lidi vyzývají, aby si při svých procházkách všímali čapích hnízd a pomohli jim monitorovat, zda již jsou, nebo nejsou obsazená. Nejnovější údaje shromažďuje web Čapí hnízda. Zájemci na něm mohou zadat datum, kdy čápa na daném hnízdě poprvé zpozorovali.

Do sčítání čápů se loni zapojilo přes 580 dobrovolníků, kteří zkontrolovali 1200 hnízd. Podle ornitologů má sčítání těchto ptáků na území Česka velkou tradici. "To první mezinárodní proběhlo již v roce 1934 a prováděli je četníci," uvedli.