Šedobílému delfínu hrozí do několika let vyhynutí

Šedobílý delfín maui, který měří nanejvýš 1,7 metru, byl pojmenován podle polynéského poloboha. Vzhledem k tomu, jak je těchto delfínů už málo, experti soudí, že vyhyne do roku 2030, jestliže nebude přijato nějaké urgentní opatření. Byl pozorován už jen v nepříliš hlubokých vodách u Severního ostrova na západě Nového Zélandu. Ochránci přírody tlačí na Wellington, aby konečně něco udělal a zabránil jeho definitivnímu vyhynutí.

Pět těchto ryb každoročně usmrtí rybáři, vysvětluje profesorka zoologie na Otažské univerzitě Liz Slootenová. Odvolává se na zprávu expertů, kterou si objednala vláda. "Tito delfíni jsou na pokraji vyhubení. Když něco hned neuděláme, nikdy nepřežijí," citovala ji agentura AFP.

Hlavní příčinou úhynu delfínů jsou podle Wellingtonu nylonové rybářské sítě, které jsou na dlouhou dobu vertikálně umístěny ve vodě. Ekologická sdružení tvrdí, že na vině je těžba z mořského dna i seismologická zařízení.

Vláda již schválila některá omezující opatření pro rybolov v oblasti, kde delfíni maui žijí. Odmítá ale zakázat rybolov se sítěmi úplně, jak to požaduje Mezinárodní velrybářská komise (IWC). Zahájila nicméně program záchrany delfínů, který má odhalit rizika pro delfíny a komunity rybářů, jež by vyplynula z toho, kdyby byl rybolov zcela zakázán. Nic podstatného se však dosud nestalo a ekologové obviňují vládu z ustrnulosti.

DOLPHIN FACT: Apart from being the smallest and rarest dolphins on the planet, Maui's and Hector's have distinguishing features that are unique to them. The most notable one is the round shape of their dorsal fin. pic.twitter.com/aw15xBBMNV