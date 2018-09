V Jizerských horách si vyzkoušejí líhnutí jiker pstruha v přírodě

Vodohospodáři z Lesů ČR do potoků a tůní v Jizerských horách vysadili za více než deset let přes sto tisíc ryb původních druhů, zejména pstruhy obecné a střevle potoční. V příštím roce se chtějí pokusit také o částečně přirozený odchov v přírodě. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí státní firmy Eva Jouklová.

Líhnutí jiker pstruha v přírodě si vodohospodáři vyzkoušejí pomocí Firzlaffova inkubačního přístroje. "Uměle vytřené a oplodněné jikry se vloží do boxu a celý přístroj umístíme na dno toku. Na jaře vykulený plůdek vypustíme do potoků," uvedl Petr Dvořák z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, jež se na projektu podílí. Takto odchované ryby se podle něj lépe přizpůsobí životním podmínkám. "A častěji se vrací zpátky do své původní lokality," dodal.

Pstruzi v minulých desetiletích téměř vymizeli z Jizerských hor kvůli průmyslovým exhalacím z polských a německých elektráren a dalším škodlivinám. Nebyli schopni přežít v příliš kyselé vodě. Díky odsíření nebo uzavření elektráren se ale životní prostředí i voda zlepšily a pstruzi nyní dokážou v potocích vydržet. Lesy ČR s projektem začaly v roce 2008, každý rok správci toků státní firmy na jaře na různých místech Jizerských hor vysadí asi deset tisíc plůdků pstruha obecného a do vybraných úseků toků ve vyšších polohách hor pak stovky dvouletých pstruhů. "Jde například o pramenné části Černého potoka nebo Bílé Smědé, tam, kde nehospodaří rybáři," uvedla Jouklová.

Střevli potoční se zase daří v průtočných tůních a v nádržích i obnovených korytech vodních toků, například u Raspenavy nebo na Malé Jeřice v Oldřichově v Hájích na Liberecku. "Ročně jich vysadíme stovky," uvedl vedoucí správy toků oblasti povodí Labe z Lesů ČR Tomáš Sajdl. "Někde ryby vysazujeme opakovaně. Chceme zajistit stabilní a geneticky rozmanitou populaci," dodal.