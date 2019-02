Velký objev: vědci našli po sto letech původně vyhynulou želvu

Vědci si mysleli, že už je přes sto let vyhynulý. Nyní je ale z omylu vyvedl objev na Galapágách u ostrova Fernandina, kde našli druh želvy sloní Chelonoidis phantasticus označovaný též jako "fernandina giant tortoise". Ten byl naposledy spatřen v roce 1906. Zprávu přinesly servery CNN a The Guardian.

Nalezená dospělá samice má podle všeho přes 100 let. Vědci nyní provedou genetické testy v chovatelském centru na ostrově Santa Cruz, aby definitivně potvrdili, že se opravdu jedná o uvedený poddruh.

Podle objevitelů nežije suchozemská želva na ostrově sama. Stopy a zápach dalších želv jsou podle nich od stejného poddruhu. "Budou potřebovat více než jednoho (samce), ale samice dokážou uchovávat sperma dlouhou dobu. Možná tu je naděje," vyjádřil se pro The Guardian k možnému rozmnožení těchto obřích želv Stuart Pimm, profesor ekologie z Duke University v Severní Karolíně.

Fernandina giant tortoise je jednou ze 14 druhů želv, který na souostroví Galapágy žijí. Většina z nich je ohrožena. "Tohle nás povzbuzuje k tomu, abychom posílili naše plány a hledali další želvy, což nám umožní zahájit u tohoto druhu chovatelský program v zajetí," řekl k objevu Danny Rueda, ředitel Národního parku Galapágy. Ty byly prohlášeny za národní park už v roce 1959.

BREAKING NEWS! GC's own @wacho_tapia just returned from Fernandina Island in #Galapagos, where they discovered a female #tortoise. Tortoises on Fernandina have been thought to be extinct for over 100 years, so this is a monumental finding! Photos © GNPD, W. Tapia pic.twitter.com/fhQpIzsHmM