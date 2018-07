Vzácný úkaz: vědci našli hybrida delfína a velryby

Vědci objevili poblíž ostrova Kauai, jednoho z osmi hlavních havajských ostrovů, vzácného hybrida delfína a velryby. Historicky jde teprve o třetí nález, kdy došlo ke spojení dvou různých druhů čeledi delfínovitých. Zprávu přinesl server The Independent.

Zřejmě vůbec prvního potomka delfína drsnozubého a elektry tmavé zpozoroval už minulý rok u Havaje vědecký tým Cascadia Research Collective. Hybridní mládě nejspíš plavalo po boku své matky velryby.

"V minulosti už byly zaznamenány případy hybridů mezi různými druhy velryb a delfínů, ale tohle je první případ hybridu mezi těmito dvěma druhy. Navíc teprve pouze třetí případ (geneticky potvrzený) hybridu mezi dvěma druhy čeledi delfínovitých," řekl vedoucí vědeckého týmu Robin Baird.

Morfologické znaky zvířete podnítily vědce k získání vzorku pomocí biopsie. Po analýze DNA se jejich domněnky potvrdily. Opravdu jde o hybrida zmíněných druhů, jenž byl pojmenován Steno bredanensis.

Baird popsal tohoto jedince jako svůj doposud nejneobvyklejší nález. Podle něj je otec mláděte delfín drsnozubý, zatímco matka je zástupcem velryby - elektry tmavé. Šance na to, že hybrida uvidí podruhé, jsou podle něj malé, přesto se v srpnu tým hodlá do oblasti ostrova Kauai vrátit a pokusit se o to.

"Pokud ho najdeme znovu, rádi bychom biopsií získali vzorek tkáně elektry tmavé (pravděpodobně jeho matky), s níž plaval po boku. Rovněž se pokusíme získat podvodní záběry, abychom mohli lépe posoudit jejich morfologii," uzavřel Baird.