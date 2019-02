Zájem o rooibos prudce roste, nabídku ale brzdí příroda

Zájem o rooibos, nápoj z keře čajovec kapský nazývaný též červený čaj, se prudce zvyšuje. V Jihoafrické republice, která je domovinou tohoto nápoje, loni zemědělci osadili 65 tisíc hektarů. O 12 procent tak překonali rekord z předchozího roku. Další růst na straně nabídky však brzdí příroda, protože rostlina, ze které se nápoj bohatý na antioxidanty připravuje, roste jen v malé suché oblasti na jihu země. Dochází tak půda vhodná k jejímu pěstování.

Celosvětový trh s bylinnými čaji roste podle údajů společnosti Euromonitor International o sedm procent ročně. A rooibos, který má pověst zdraví prospěšného nápoje, je čím dál oblíbenější.

Někteří zavedení zemědělci loni rozšířili plochu, na které rostlinu pěstují, další se snaží o její pěstování poprvé. Po letech suchého počasí, které snížilo výnosy a způsobilo nárůst ceny v loňském roce až o 18,5 procenta, někteří producenti nyní doufají, že se podaří doplnit zásoby a vstoupit na nové trhy, včetně Asie a Blízkého východu.

Výkonný ředitel zpracovatelské firmy Cape Natural Dawie de Villiers agentuře Reuters řekl, že investice jeho firmy se v posledních letech zaměřily na dodávky, ale nyní by se mohly přesunout na opačnou stranu, tedy vybudování klientské základny a vstupu na nové trhy. "Nedělali jsme to dlouhou dobu," uvedl.

Šéf největšího zpracovatele Rooibos Limited Martin Bergh uvedl, že očekává v letošním roce o 20 až 30 procent vyšší produkci. To dává firmě nový podnět k pozvolnému posílení pozice v Číně a jihovýchodní Asii.

Zemědělský ekonom finanční společnosti Absa Wessel Lemmer upozornil, že častější sucha by mohla při pěstování této rostliny způsobit potíže. Rostlina je závislá na specifických klimatických a půdních podmínkách. Pokud by se sucha stala normou, může to být problém kvůli zavlažování.

Zemědělec Hans Moller, který začal čajovec kapský pěstovat poprvé loni a plánuje úrodu v příštích třech letech rozšířit, uvádí, že rostlina je relativně odolná. Jedním z důvodů, který ho přiměl k jejímu vysazení, je očekávaná vysoká poptávka, kterou avizují současní zpracovatelé a vývozci. "V dlouhodobém výhledu většina z nich předpovídá, že v Západním Kapsku nebudeme schopni produkovat dostatečné množství, jestliže poptávka poroste dál," uvedl.