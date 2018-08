Sedavé zaměstnání může poškozovat mozek, potvrdili vědci

Mnozí z nás tráví většinu dne vsedě, což je spojeno s celou řadou zdravotních potíží. Ať už se jedná o problémy se zády či kardiovaskulární onemocnění. Jasné je jediné, lidské tělo je "konstruováno" k pohybu. Chorobami pohybového aparátu to ale nekončí, vědci na univerzitě v Liverpoolu zjistili, že je v ohrožení také náš mozek. Informaci uvedl server dailymail.co.uk.

Dlouhé sezení bez krátkých přestávek by mohlo na základě posledního výzkumu zpomalovat průtok krve do mozku. To následně ovlivňuje kognitivní funkce a riziko neurodegenerativního onemocnění, jako je například Alzheimerova choroba. Údajně stačí pouhé dvě minuty chůze každou půl hodinu, abychom něčemu takovému předešli.

Vědci na univerzitě v britském Liverpoolu analyzovali sedací návyky u 15 jedinců ve třech oddělených místnostech. Každý z nich měl na sobě ultrazvukovou sondu, která po celou dobu mapovala průtok středními mozkovými tepnami. V první skupině seděli dotyční celé čtyři hodiny bez přerušení, s výjimkou přestávky na toaletu. Druhá skupina se naopak každou půl hodinu prošla dvě minuty na běžeckých pásech. Jedinci z poslední ze tří skupin věnovali chůzi celkem osm minut, a to v intervalu každé dvě hodiny.

"Nejvíce se nám osvědčila druhá skupina. Pouze dvouminutová procházka každou půl hodinu může zabránit poklesu průtoku krve do mozku," popisuje vedoucí výzkumu, lékařka Sophie Carterová. Závěry výzkumu vědci uveřejnili v odborném americkém časopise Aplikovaná fyziologie.