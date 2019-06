Šokovaní vědci. Arktida vypadá jako po bombardování

Vlivem klimatických změn zrychluje tání permafrostu v kanadské Arktidě, a to až o 70 let dříve, než se původně předpokládalo. Tým vědců z University of Alaska Fairbanks byl ohromen tím, jak rychle horká léta posledních let destabilizovala horní vrstvy ledovcových bloků, které byly po tisíciletí zmrazeny. Zprávu přinesla zpravodajská agentura Reuters.

"To, co jsme viděli, bylo ohromující. Je to znamení, že naše klima je teď nejteplejší za posledních pět tisíc let, možná i víc," sdělil profesor geofyziky z University of Alaska Fairbanks Vladimir E. Romanovsky.

Jeho tým analyzoval data, která v této oblasti nasbíral během poslední expedice v roce 2016. Do mimořádně vzdálených lokalit (přes 300 kilometrů od nejbližšího lidského osídlení) se dostali speciálním vrtulníkem.

Když se se jim naskytl pohled, kdy se oblaka rozptýlila, nestačili se divit. Lidstvem nedotčenou krajinu arktického terénu skoro nepoznávali. Místo toho spatřili termokras - místo plné různých jezírek a částečné vegetace, jež vzniká vlivem střídavého sezonního mrznutí vody a tání podzemního ledu v permafrostu.

"Je to kanárek v uhelném dole. Je velmi pravděpodobné, že tento fenomén ovlivňuje mnohem rozsáhlejší oblast, na což se v dalším výzkumu určitě zaměříme," dodal Romanovsky, jemuž pohled na termokras evokoval následky bombardování.

Rychle rozmrazování permafrostu vyvolává obavy z toho, že se uvolní velké množství plynů zachycujících teplo. Jejich uvolnění by pak přirozeně teploty ještě více zvýšilo. Vědci varují, že prudké zvýšení teplot by zničilo jižní polokouli a rovněž by ohrozilo životaschopnost průmyslové civilizace na té severní.

"Rozmrazování permafrostu je jedním ze zlomových bodů zhroucení klimatu a právě teď se to děje před našima očima. Jde o jasný signál toho, že naše ekonomiky musíme dekarbonizovat, a to okamžitě," řekla výkonná ředitelka Greenpeace International Jennifer Morganová.