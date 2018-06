České firmy se seznamují s umělou inteligencí v komunikaci s klienty

Uměla inteligence vyřeší firmám až polovinu komunikace se zákazníky. Téměř 60 procent podniků již má takzvané virtuální asistenty, kteří na dálku například vyřídí pracovní hovory či naplánují schůzky podle předem určených požadavků. Vyplývá to ze studie MIT Technology Review, které se zúčastnilo 550 manažerů z 30 zemí.

Firmy využívající při komunikaci umělou inteligenci mají o 80 procent spokojenější zákazníky než konkurenti, plyne dál z průzkumu. Umělá inteligence však není jediným nástrojem, které firmy při péči o zákazníky využívají. Při nákupech na internetu se mohou lidé setkat například také s tzv. chatboty, což jsou počítačové programy naprogramované k automatizované komunikaci s lidmi, které nahrazují například pracovníky call center.

Umělou inteligenci využívají například americký dopravní přepravce Uber či čínský e-shop Alibaba. Firmy v Česku se s ní teprve seznamují a většina českých e-shopů využívá umělou inteligenci zatím jen omezeně. Z větší částí stojí za komunikací se zákazníkem lidský faktor, ale obchody hovoří o postupném posunu. "Firmy v Česku se teprve seznamují s umělou inteligencí. Zejména v odvětvích jako je cestování, automobilový průmysl nebo zdravotnictví," uvedla ředitelka české technologické firmy Rebel&Glory Gabriela Teissing.

"Využíváme už různé systémy podobné umělé inteligenci, v komunikaci nám efektivně pomáhají. Jsou to například částečně personalizované nabídky pro výběr kategorií a produktů, které nabízíme v rámci e-shopu, mailingu, nebo komunikace na sociálních sítích," uvedl produktový manažer Kasa.cz Petr Štursa. "Jelikož je český trh nadstandardně vyspělý, lze očekávat, že pokrokovější firmy budou umělou inteligenci pravidelněji využívat poměrně brzy. K masovějšímu rozšíření jsem však skeptický. V rámci umělé inteligence je v současných podmínkách těžké nalézt řešení, které by bylo nyní spolehlivé, snadno implementovatelné a za rozumnou cenu. Očekávám ale, že se tyto překážky v nejbližších letech výrazně zredukují," dodal zakladatel e-shopu Vemzu.cz Michal Do Viet Anh.

Umělou inteligenci využívá také automobilový průmysl pro usnadnění řízení vozidel. Patří sem například aktivní asistent řízení, kontrola udržování bezpečné vzdálenosti mezi auty na všech stranách, systém vyhodnocování dopravní situace, asistent pro sledování stopy, systém rozpoznávání objektů před autem nebo panoramatické sledování okolí auta.

"Hodně pozornosti se věnuje umělé inteligenci na palubě vozu. Pracujeme ale souběžně také na zavádění umělé inteligence do infrastruktury a na jejím využití při zpracování velkých databází měst a silnic," uvedl ředitel Toyota Mobility Foundation Ryan Klem. Japonská automobilka ve spolupráci s Alan Turing Institute plánuje zvýšit plynulost městského provozu pomocí řídicího systému nové generace. Ten se má přizpůsobit aktuálním podmínkám v reálném čase a vzít v úvahu víc různých typů dopravy.