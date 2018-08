Expert: Umělá inteligence nás může zachránit. Když ji vyvineme

K vyvinutí umělé inteligence se vědci za posledních třicet let výrazně nepřiblížili, na zásadní objev v této oblasti lidstvo pořád čeká. Pokud se podaří obecnou umělou inteligenci vynalézt, mohlo by to lidi zachránit například před ekologickými katastrofami, řekl v rozhovoru s ČTK vědec Tomáš Mikolov, který pracuje v oddělení výzkumu umělé inteligence ve společnosti Facebook. Mikolov je jedním z hostů mezinárodní konference Human-Level AI, kterou v Praze pořádá společnost GoodAI od dneška do soboty.

Jako umělá inteligence se podle Mikolova dnes označuje ledacos, v nejlepším případě systémy založené na aplikaci části statistiky. Lidé proto mohou získat dojem, že vytvoření umělé inteligence, která by byla srovnatelná s lidskou, je už na dosah. "Zatím jsme ale od tohoto ideálu pořád stejně daleko, na velké objevy stále ještě čekáme. Podle mě budeme potřebovat nové převratné nápady. Dosud to spíše vypadá, že postupy, které jsme vyzkoušeli za posledních padesát šedesát let, nebudou fungovat," řekl Mikolov. I tyto slepé uličky podle něj přinesly určitá vylepšení, jako například strojový překlad. Této oblasti se sám věnoval, jeho vektorové reprezentace slov vedly ke skokovému zlepšení překladu, který rozvinul pro Google.

Přesto podle Mikolova nyní lidstvo nemá nic, co by mohlo nazvat umělou inteligencí. To platí i například o chatbotech nebo humanoidní robotce schopné odpovídat na předem připravené dotazy. Označit je za nositele umělé inteligence je podle Mikolova jen součást byznysplánu společností, které je vyvinuly.

"Lidé by měli mít zdravě skeptický přístup a ptát se autora na živé demo, které si mohou vyzkoušet," uvedl. Jakmile je pro položení otázky třeba ji nahlásit s předstihem, aby ji vývojáři stihli zakódovat, o umělé inteligenci se nedá mluvit. "Říká se tomu Human in the Loop - v cyklu je zahrnut člověk, který robotovi pomáhá. To může mít zajímavé výsledky, ale není to vědecký cíl, který máme a kdy by stroj měl být schopen generovat nové odpovědi, být kreativní a vytvářet nové vzory. Tam nejsme. Současné techniky selhávají tam, kde jde o generalizaci. Aby byl schopen dělat něco, pro co jsme ho explicitně nenaprogramovali a neukázali mu velké množství trénovacích příkladů," vysvětlil.

Podobných slepých uliček je podle něj ve vývoji umělé inteligence spousta. "Jsem optimistický v tom, že je ještě hodně nevyzkoušených uliček. Některé jsou hodně zajímavé. Obor vyrostl a počet lidí, kteří dělají na umělé inteligenci, je násobně vyšší než před deseti či patnácti lety," řekl. Velký zájem dává sice větší šanci na zásadní průlom, na druhé straně ale nahrává těm, kdo se na této vlně snaží vydělat a "přestřelují" sliby nad to, co je reálné a možné. "Někdy mi to trochu připomíná alchymisty, kteří slibovali vytvoření kamene mudrců a elixíru života. Teď máme také v oboru experty, kteří slibují hory doly," uvedl.

O vyvinutí umělé inteligence se snaží vědci po celém světě a podle Mikolova v tomto závodě nemusí zvítězit ekonomicky silný hráč. "Uvidíme, komu se to podaří jako prvnímu. Ani bych si nezkoušel tipnout, odkud to může přijít. Rozhodně to nemusí vyvinout někdo z Googlu, Facebooku, IBM, ale může to být někdo z vysoké školy v Evropě. V podstatě kdokoliv," řekl.

Pokud se podaří umělou inteligenci skutečně vyvinout, bude to podle Mikolova pro lidstvo podobný skok, jaký znamenal třeba objev ohně. "Umělá inteligence má největší potenciál zlepšit život. Myslím si, že bude rozšiřovat člověka a jeho schopnosti podobně, jako auto zlepšuje možnosti člověka se pohybovat," řekl. Od umělé inteligence a nástupu souvisejících technologií si slibuje i rozšíření lidského intelektu. Naopak nevěří v apokalyptický scénář, podle kterého stroje zničí člověka a ovládnou planetu. "Vidím to spíš tak, že počítače a lidé budou integrovaní dohromady a vznikne nový stupeň života, který bude schopen dělat to, co je dosud nepředstavitelné," uvedl Mikolov.