IBM si nechala patentovat dron. Rozpozná únavu a přinese kávu

Americká technologická společnost IBM si nechala patentovat dron, který dokáže rozpoznat únavu a doručit takovému člověku kávu. Zda se bude stroj prodávat, nicméně zatím není jasné. Informoval o tom britský zpravodajský server BBC.

Bezpilotní letounek byl patentován v USA jako zařízení, které umí rozpoznat "kognitivní stav" zaměstnance v kanceláři a doručit mu šálek kávy. Pro představivost, podle jednoho z nákresů zařízení vypadá jako malý vrtulník, k jehož spodní části je připevněno lanko s držákem na kávu. Při doručení dotyčnému se lanko odvine od dronu směrem dolů, což umožní šálek s nápojem snáze uchopit. Patent nicméně popisuje různé varianty způsobu doručení kávy. V dalších uvedených příkladech může dron například nalít kávu do šálku zaměstnance nebo ji doručit v nádobě v sáčku, který má zabránit vylití.

Zároveň by dron mohl podle IBM být vybaven senzory snímající rozšíření zorniček zaměstnance, krevní tlak a výraz v tváři, a na základě toho vyhodnotit, zda je daný člověk unavený. Alternativně bude možné dron s kávou přivolat zamáváním.

The artwork on this IBM coffee drone patent (!) is literally incredible pic.twitter.com/s6EJQqTupq