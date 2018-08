Konec vytahování lahviček? Už se testují nové detektory

Nekonečné fronty u kontrolních rámů na letištích budou možná brzy minulostí. Díky nové technologii by mohla cestujícím do budoucna odpadnout povinnost vytahovat ze zavazadel všechny tekutiny a elektronická zařízení. Inovované skenery už procházejí první zkouškou v Londýně, New Yorku či Amsterdamu. Informaci uvedl server dailymail.co.uk.

Inovovaný skener, který se možná brzy objeví na letištích po celém světě, nyní prochází zatěžkávací zkouškou. Rok trvající test probíhá na letišti v Londýně, New Yorku, Amsterdamu či Bostonu. Stroje jsou údajně podobné těm, které hojně využívají nemocnice. Cestující by tak mohli být během svých cest letadlem ušetřeni nekonečného vytahování malých stomililitrových lahviček. Více zákon ani v současné době nedovoluje.

"Stále se snažíme všechny technologie vylepšovat. Nejlépe tak, abychom zvýšili pohodlí cestujících a zároveň zachovali jejich bezpečnost," vysvětluje mluvčí letiště Heathrow ve Velké Británii. Celosvětový zákaz přepravy tekutin v příručním zavazadle o objemu přesahující sto mililitrů přišel v roce 2006. Teroristická organizace se tehdy rozhodla, že pošle k zemi až deset letadel, které směřovaly přes Atlantik. Výbušninu teroristé ukryli v lahvích o objemu 500 mililitrů.