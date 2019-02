Muž našel třicet let starý počítač. Ten si pamatoval uloženou hru

Vzácný objev učinil doma u svých rodičů americký profesor John Pfaff. Během úklidu v podkroví našel zaprášený starý počítač, který tam ležel několik dekád. Když zařízení od značky Apple zapnul, k jeho překvapení fungoval, a dokonce se ho zeptal, zdali chce pokračovat v uložené hře. Zprávu přinesl server CNN.

"Vložil jsem do něj nějakou starou disketu a zeptalo se mě to, jestli chci pokračovat v uložené hře. Ten počítač musí být třicet let starý. Připadám si jako by mi znovu bylo deset," komentoval nadšeně Pfaff ve svém tweetu, k němuž přiložil i fotografie.

Jeho zařízení Apple IIe začala společnost prodávat v roce 1983. Šlo o počítač, který zvládal psát velkými i malými písmeny, používal tedy funkce Shift a Caps lock. Dnes samozřejmost, tehdy průlomová záležitost. O deset let později firma prodej tohoto modelu ukončila.

Hra, již profesor v počítači jako první obnovil, se jmenovala Adventureland z roku 1978.Tehdy šlo o jednu z prvních textových adventur - hráč řídil hru pomocí textových příkazů. "Co mám dělat dál? Je to trochu složité, protože po těch třech desetiletích už si nedokážu vzpomenout, kde jsem přesně v Adventureland skončil," doplnil Pfaff v dalším přiloženém tweetu.

Kromě počítače a Adventureland našel Pfaff na půdě také další diskety, na nichž byla uložena spousta jiných her jako Millionware, Neuromancer a Olympijský desetiboj. A nejen hry. Našel i kopie svých domácích úkolů ze střední školy a vzkaz od svého již zesnulého otce.

"Právě jsem našel tenhle dopis z roku 1986, který mi napsal můj táta, když mi bylo jedenáct a byl jsem na letním táboře. Táta zemřel skoro přesně před rokem. Je úžasné, že jsem od něj narazil na něco tak obyčejného," uvedl profesor práv z Univerzity v New Yorku.

Děti se smály

Svůj objev a nostalgickou vzpomínku na mládí ukázal svým dětem. Ty však takové nadšení jako jejich otec z vintage elektroniky neprojevily. "Můj nejstarší syn, kterému je devět let, jen zvolal: ´Tohle je jako počítač?' Byl opravdu překvapen. Pak ukázal na diskety a zeptal se, co to je. Mladší dvojčata se pořád jen smála z toho, jak jim to připadalo hloupé," uzavřel Pfaff.