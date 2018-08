Najdi rozdíl: nová metoda odhalí pedofila podle rukou

Profesorka Sue Blacková z univerzity v anglickém Lancasteru vyvinula forenzní techniku, která by mohla pomoci identifikovat podezřelé pachatele na základě jejich rukou. Konkrétně by se mělo jednat o pedofily. Nová metoda by tak mohla posloužit ke snadnějšímu rozuzlení citlivých případů zneužívání dětí. Informaci uvedl server independent.co.uk.

Na tomto procesu pracuje Sue Blacková už od roku 2006 a nyní doufá, že konečně vše plně automatizuje. Během svého působení na univerzitě v Dundee začala vytvářet databázi. "Pokud to celé zautomatizujeme, budeme moci využívat algoritmy, které nám pomohou prozkoumat miliony obrázků rukou, jež jsou v databázích po celém světě," popisuje Blacková.

"Šance na taková propojení se dříve blížila nule. Nyní se ale možná dostaneme do bodu, kdy budeme schopni sledovat kroky těchto pachatelů po celém světě," vysvětluje profesorka a dodává, že jde o metodu "najdi rozdíl". "To většina z nás dělala v dětství. Jde o jednoduché hledání rozdílů mezi dvěma obrázky. Budeme hledat vzory pigmentu kůže nebo žilek. Zároveň se zaměříme na vzhled záhybů kůže nad klouby," dodává Sue Blacková.

Inovativní metodu představí v nejbližších dnech stanice BBC v dokumentu The Hands That Convicted a Paedophile. Dokonce už bylo potvrzeno, že podle výše popsané techniky se policii podařilo zadržet jednoho z pedofilů.

Pedofilie je trvalá nebo dlouhodobá náklonnost dospělé osoby k nezletilým chlapcům nebo dívkám. Ve statistickém manuálu je řazena mezi poruchy sexuální preference, ale někteří odborníci ji označují za sexuální orientaci.