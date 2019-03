Obličeje, bankovky i text. Kamera na brýlích pomůže nevidomým

Maličkou kameru připnutou magnetem na brýlové obruby, která umí číst, rozpoznávat obličeje, bankovky či rozliší zboží v obchodě podle čárového kódu, vystavuje na brněnském veletrhu Opta firma Sagitta. Jde o ojedinělou pomůcku pro lidi, kteří velmi špatně vidí nebo nevidí vůbec. Vyvinula ji izraelská technologická firma Amit Systems. Lidé tak mohou velmi snadno a rychle číst či se orientovat mezi lidmi, řekl ČTK konzultant hlavního dovozce do Česka Jakub Kachel.

Kamera má zhruba tvar kvádru, je šest centimetrů dlouhá a váží 22 gramů. "Revoluční je v tom, že je technologie nacpaná do tak malého zařízení. Pracuje offline, má dotykový panel a tlačítko k vypnutí a zapnutí. Může být na jakékoliv brýlové obrubě, brýle slouží pouze jako nosič. Člověk má díky němu lepší orientaci a volné ruce," uvedl Kachel.

Čtení textu funguje tak, že se na něj člověk dívá a položí prst na místo, kde chce začít číst. "Kamera reaguje na gesta. Lze naznačit, že chci číst od začátku celý text, tedy třeba knihu, ale také jen odstavec. Gesto a pohled na vzdálenější nápis umožňuje číst i libovolně vzdálené nápisy, záleží jen na velikosti písma. Například název ulice na tabulce na domě lze číst ze zhruba čtyř až pěti metrů," uvedl Kachel. Zvuk vychází buď z reproduktoru, nebo lze připojit sluchátka přes bluetooth.

Rozpoznávání obličejů funguje tak, že uživatel si může konkrétní obličeje do zařízení nahrát a to pak hlásí, když je vidí. "Když se mají setkat dva nevidomí v místě, kde je hodně lidí, tak jim to usnadňuje orientaci. Přidávání obličejů a celkové ovládání jsou jednoduché. Také je to využitelné, když má sraz více lidí třeba v hospodě, tak kamera pomůže nevidomému skupinu najít," uvedl Kachel.

Kamera také rozpoznává bankovky, a to jak eura, tak koruny. V obchodě umí rozeznat zboží podle čárového kódu, pokud je v databázi, kterou lze doplňovat. "Funguje i hlášení času, stačí na kameru ukázat zápěstí. Není tak potřeba vytahovat mobil," řekl Kachel.

Na českém trhu je výrobek přes půl roku a prodává se stejně jako všude jinde v Evropě za 4500 eur a DPH. "V našem případě je to 134 000 korun. Podařilo se nám dojednat se státem, že handicapovaní lidé, kteří jej potřebují, na něj dostanou devadesátiprocentní příspěvek," uvedl Kachel.