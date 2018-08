Robot na výstavišti v Brně vyrobí sochu TGM

Světová premiéra virtuální výstavy a robot vyrábějící dvoumetrovou sochu Tomáše Garrigua Masaryka budou k vidění na výstavě 100ries, která letos doprovodí 60. ročník mezinárodního strojírenského veletrhu na brněnském výstavišti.

Součástí výstavy bude i předvedení moderních technologií v praxi. Přímo na místě vznikne replika sochy Tomáše Garrigua Masaryka od Otakara Španiela, která v pavilonu stála v roce 1928 při jeho otevření. "Nejprve jsme získali data pomocí 3D skeneru přímo v depozitáři Národního muzea. Obráběcí strategie jsme naprogramovali ve speciálním softwaru a průmyslový robot Kuka podle nich vyfrézuje sochu přímo v pavilonu A," uvedl ředitel společnosti MCAE Systems Miloslav Drápela.

Ještě před začátkem výstavy vzniknou dva dřevěné modely sochy TGM z umělého dřeva. "Jeho obrábění bychom v podmínkách výstavy předvést nemohli. Ale na tento materiál se nanáší modelovací hmota. Právě její obrábění uvidí návštěvníci na výstavě, což je předposlední krok toho digitálního procesu," upřesnil Drápela.

Druhá socha poslouží pro srovnání - bude na ní pracovat sochař Ladislav Jezbera ze střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích. Cílem je ukázat, kde mohou moderní technologie tradičnímu postupu pomoci a urychlit jej.

Protikladem k reálným vystaveným výrobkům i pracujícím robotům bude část výstavy věnovaná rozšířené realitě. V Brně představí koncept Czech Innovation Expo Česká centra, agentura ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Virtuální výstava bude mít podobu zdánlivě nesmyslných symbolů a prázdných dřevěných beden, v nichž se obvykle průmyslové zboží přepravuje.

"Návštěvník si buďto stáhne naši aplikaci nebo si od nás půjčí chytré zařízení a přes toto zařízení se na symbol podívá. Na displeji se mu pak zobrazí podrobnosti o výrobku i možnost zamířit k dalším informacím," přiblížil systém vedoucí projektu Jan Špunda.

Výhodou takovéto prezentace českých úspěchů je to, že do cizí země neputuje žádný materiál ani zboží, ale pouze tisková data ke kartám se symboly a data samotné aplikace. Kromě virtuální výstavy představí Česká centra na MSV také možnost virtuálního setkání s již nežijícími vědci, inovátory a průzkumníky. "Pomocí brýlí pro virtuální realitu mohou lidé přihlížet například momentu, kdy Otto Wichterle s manželkou odlili na doma postaveném zařízení první pár měkkých kontaktních čoček," uvedl Špunda.

Virtuální výstava bude mít v Brně světovou premiéru, potom poputuje do Prahy a Ostravy a poté do Madridu a Tokia. Mezinárodní strojírenský veletrh potrvá od 1. do 5. října.