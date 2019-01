Sexuální hračka ostrouhala. Pořadatelé veletrhu jí odňali cenu

Polemiku vzbudilo rozhodnutí pořadatelů největšího světového veletrhu spotřební elektroniky (CES) v americkém Las Vegas, kteří nejprve udělili cenu sexuální hračce pro ženy, ale poté ji stáhli a rozhodli, že produkt nesmí být ani vystaven. Píše o tom francouzský tisk. Salon, jehož se účastní tisíce startupů i technologičtí giganti, se v metropoli hazardu koná od úterý a končí v pátek.

Přístroj nazvaný Osé (Opovážlivec) představila mladá firma Lora Dicarlo a získala za něj ocenění v kategorii robotika a drony. Organizátor veletrhu ale následně cenu firmě odňal s tím, že výrobek vlastně "nelze zařadit do žádné existující kategorie a neměl být na veletrh vůbec přijat".

Krok pořadatelů nezůstal bez odezvy na sociálních sítích, kde se o něm píše pod hashtagem #CESGenderBias.

I tell you what’s immoral, techbros ....your collective inability to treat women centred design as equal to the needs and achievement of da menz. #CESGenderBias #CES2019InnovationAwards https://t.co/vvLDoHNEeJ