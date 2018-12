Superpočítačové centrum hledá jméno pro nový stroj v rámci soutěže

Ostravské Národní superpočítačové centrum IT4Innovations hledá jméno pro nový superpočítač. Bude nástupcem vůbec prvního českého superpočítače, který své jméno Anselm také dostal díky výběru veřejnosti. Název byl tehdy zvolen podle nejstaršího uhelného dolu na Ostravsku z roku 1830. Návrhy jména nového počítače mohou lidé do soutěže posílat do 15. ledna. Za organizátory to sdělila Barbora Sedláková. Superpočítač bude sloužit vědcům z českých univerzit a vědeckých center, a to například k vývoji nových materiálů a léků nebo při plnění inženýrských úkolů.

Nový počítač by měl být v areálu Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava umístěn na jaře příštího roku. Bude osmkrát výkonnější než jeho předchůdce zprovozněný v roce 2013. Superpočítač, který bude stát 72,6 milionu korun, dodá společnost Atos IT Solutions and Services.

Soutěž o jméno pro nový superpočítač se může zúčastnit kdokoli s bydlištěm v Česku. Název je třeba zadat do registračního formuláře na webu www.it4i.cz/soutez. "V ideálním případě by mělo být jméno jednoslovné a znít dobře jak v českém, tak anglickém jazyce. Bonusové body získá název vyjadřující vztah k Moravskoslezskému kraji, kde superpočítačové centrum sídlí," uvedla Sedláková. Vítěze určí tříčlenná porota.

"Poptávka českých vědců po výpočetních zdrojích převyšuje naši momentální dostupnou kapacitu zhruba o 100 procent. Dodaný superpočítač navýší naše kapacity a pomůže nám tento problém řešit. Čeští vědci současně dostanou k dispozici stroj s nejmodernějšími technologiemi, což jim umožní si tyto technologie osvojit, a držet tak krok se světem," řekl už dříve ředitel IT4Innovations Vít Vondrák.

Národní superpočítačové centrum v současné době provozuje dva superpočítače - kromě Anselmu je to ještě Salomon, instalovaný v létě 2015. Pojmenován byl po místním významném bankéři Salomonu Mayeru Rothschieldovi. Vybudování superpočítačového centra IT4Innovations stálo přes dvě miliard korun. VŠB-TUO získala na projekt 1,8 miliardy korun z evropských fondů.