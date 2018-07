Švýcarsko se pyšní nejdelším visutým mostem na světě

Nejdelší visutý most pro pěší na světě uvedli před rokem, 29. července 2017, do provozu v Alpách na jihu Švýcarska. Unikátní konstrukce umožní turistům projít znovu po takzvané Evropské stezce mezi obcemi Grächen a Zermatt v kantonu Wallis, jejíž část před lety zničily padající kusy skály.

Nový most dlouhý 494 metrů visí ve výšce 85 metrů nad místem, které způsobovalo dlouhodobě problémy na oblíbené trase, neboť na něj dopadaly kusy skály, které se uvolňují v důsledku pohybu ledovce. V roce 2010 padající kameny zničily 250 metrů dlouhý visutý most, který se vznášel ve výšce 25 metrů nad zemí. Zpřístupněn veřejnosti byl přitom pouhé dva měsíce před tím.

Zástupci místních turistických agentur se proto rozhodli, že postaví nad problematickým místem most nový. Na stavbu se složilo pět okolních obcí a místní turistické agentury. Potřebnou sumu 730 tisíc franků (16,1 milionu korun) se nakonec podařilo získat mimo jiné pomocí místního mecenáše.

Most z ocelových lan a mříží z lehkého kovu váží kolem 58 tun a široký je 65 centimetrů. Speciální hydraulická zařízení se starají o to, aby se při přechodu most příliš nehoupal.

Pětatřicet kilometrů dlouhou Evropskou stezku, jejíž součástí je nový most, lze projít během dvou dnů. Nabízí mimo jiné pohledy na ikonickou švýcarskou horu Matterhorn, která se vypíná nad Zermattem.