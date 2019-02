Umělá inteligence rozpozná chování uživatele, heslo už nebude potřeba

"Heslo jste vy." Tak zní motto newyorské firmy, jež obdržela 2,42 milionu dolarů od amerického ministerstva obrany. Přišla totiž s projektem na vytvoření umělé inteligence, která v mobilním telefonu neustále monitoruje, jaké aktivity uživatel na zařízení provádí. Především se ale postupně naučí uživatelovy vzorce chování, a dokáže tak rozpoznat, zda mobil ovládá někdo jiný. Informoval o tom server Daily Mail.

Systém start-upové firmy TWOSENSE.AI je zatím v raném stadiu vývoje, ale až bude zcela hotový, měl by poskytovat všestrannou autentizaci pro všechny mobilní telefony a pracovní počítačové stanice. To by v praxi znamenalo, že by systém nahradil zažité způsoby přístupových hesel a karet. Kdyby se tedy někdo do ministerstva obrany prostřednictvím zcizeného zařízení naboural, umělá inteligence by to okamžitě rozpoznala.

Technologie, kterou TWOSENSE.AI využívá, spočívá v takzvaném hlubokém učení a využívá různé algoritmy k vytváření personalizovaných profilů podle vlastností jednotlivce. To dělá pomocí biometrických údajů osoby, například podle chůze člověka, jeho interakce s telefonem (psaní zpráv), dojíždění do práce či místa trávení jeho volného času. Jedná se o jakýsi ekvivalent otisku prstů - umělá inteligence jednoduše rozpozná chování pravého uživatele, které nelze nijak zkopírovat.

"Ověřování založené na chování je pro uživatele neviditelné, proto může být používáno nepřetržitě, aniž by bylo nutné vytvářet nějakou práci navíc (například hesla)," říká k inovativnímu produktu TWOSENSE.AI její ředitel Dawud Gordon.