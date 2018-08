Vědci přišli na nový způsob výroby bezpečnější energie

Vědci zjistili, že uvnitř Jupiteru a Saturnu se plynový vodík mění na takzvanou kovovou kapalinu. Tyto procesy by se daly uměle vytvářet i na Zemi pomocí laserů. Došlo by tak k výrobě nové a bezpečnější energie bez radioaktivního odpadu. Informaci uvedl The Independent.

Pro pochopení tohoto procesu využili výzkumníci v Kalifornii největší a nejmodernější laser na světě. Vypálili paprsky na vzorek plynu a zvedali ho na tlak podobný tlaku na Jupiterovi, které jsou milionkrát větší než na zemi. Přitom sledovali, jak se vodík mění, až nakonec připomínal kovovou látku podobnou hliníku

Kromě výzkumu fungování těchto dvou planet se přišlo na to, že proces by mohl být využit v rozvoji nových zdrojů energie. "Tento přechod musí být dobře vyzkoumán a pochopen. Mohl by totiž pomoct k vytvoření nových a lepších modelů potenciální exoplanetární architektury," vysvětluje doktor Alexander Goncharov z Carnegie Institution for Science.

Konečným cílem výzkumu se tak stalo využití laserů ke kompresi vodíkového paliva s cílem vyvolat reakce jaderné fúze. Energie z jaderné syntézy je opakem štěpné energie - generované v jaderných elektrárnách. Na rozdíl od štěpení, které produkuje nebezpečný radioaktivní odpad, by měla fúze přijít s minimálními bezpečnostními riziky.