Thunbergová a studenti získali cenu Amnesty International

Šestnáctiletá švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová a studenti, které inspirovala k manifestacím za boj proti změnám klimatu, získali cenu mezinárodní organizace na obranu lidských práv Amnesty International (AI). Informovala o tom agentura Reuters.

Stali se nositeli titulu velvyslanec svědomí, jako dříve například barmská vůdkyně Do Aun Schan Su Ťij nebo někdejší jihoafrický prezident Nelson Mandela. Prvním velvyslancem svědomí AI se v roce 2003 stal bývalý československý a český prezident Václav Havel.

Globální studentské hnutí Fridays for Future (Pátky pro budoucnost), k jehož vzniku dala Thunbergová podnět, se rozšířilo do celého světa. Mladí aktivisté protestují proti změnám klimatu od Ugandy po Brazílii a Česko.

"Musíte bojovat za to, co považujete za správné. Myslím, že všichni, kteří jsou součástí hnutí, tak činí," uvedla Thunbergová v prohlášení. Podle ní je do očí bijící nespravedlností, že lidé, které klimatické změny nejvíce postihují, jsou zároveň těmi, kdo jsou za ně nejméně odpovědní.

Generální tajemník Amnesty International Kumi Naidoo uvedl, že organizace oceňuje nasazení, s jakým se mladí aktivisté v celém světě postavili ke změnám klimatu. "Připomínají nám, že jsme mocnější, než si myslíme, a že všichni můžeme sehrát roli při ochraně lidských práv proti klimatické katastrofě".