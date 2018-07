Tiramisu nebo pomerančový džus? Pozor, za volant nepatří

Všichni řidiči, kteří si rádi před jízdou dopřejí nějaký ten dezert či jinou lahůdku obsahující alkohol, by měli nyní zpozornět. Vědci zjistili, že například porce oblíbeného italského tiramisu obsahuje takové množství ovocného likéru Amaretto, že by řidič nemusel projít dechovou zkouškou. Informaci uvedl server dailymail.co.uk.

Slovní hříčka ukrytá v názvu tiramisu už napovídá, že vás dezert doslova nabudí. Slovo tiramisu vzniklo spojením "tirami su", což znamená "vytáhni mě", ve volném překladu "rozvesel mě". Oblíbený dezert ze smetanového sýru mascarpone totiž obsahuje dvě až tři polévkové lžíce italského likéru Amaretto s 25 procenty alkoholu. V případě jízdy autem bezprostředně po konzumaci takové pochoutky by tedy mohl nastat problém. Množství alkoholu by se mohlo projevit při dechové zkoušce na alkohol testeru.

Na pomyslný seznam jídel nevhodných před jízdou autem zařadil britský server také dezerty obsahující kávový likér Baileys nebo řadu omáček. Například celá lahvička oblíbené omáčky Jack Daniels ke grilovanému masu obsahuje tolik alkoholu, že by řidič po jejím požití pravděpodobně na českých silnicích nesplnil toleranci, tedy nulu.

Alkoholové kvašení

Určité množství alkoholu obsahuje také pomerančový džus. Během fermentace neboli kvašení vzniká v pomerančovém džusu alkohol. Člověk by ho ale musel vypít téměř celý litr najednou, aby to alkohol tester zachytil.

"Chtěli jsme upozornit na hotová jídla či potraviny, které mohou obsahovat alkohol, aniž by to spotřebitel vůbec tušil. Je nám jasné, že není pravděpodobné, že řidič před jízdou najednou vypije celou lahvičku ostré omáčky. Litr džusu už ale není takový problém, to zvládne každý," vysvětluje Ronnie Lawson-Jonesová ze společnosti All Car Leasing.