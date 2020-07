Tým Univerzity Hradec Králové vyvíjí humanoidního robota, tisknou ho na 3D tiskárně

Tým Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM UHK) tvoří humanoidního robota. Jako jediný účastník z ČR se s ním loni v prosinci kvalifikoval do mezinárodní soutěže ANA Avatar, v níž jde o deset milionů amerických dolarů (240 mil. Kč). V soutěži je 77 týmů z 19 zemí světa. Prototyp robota pod názvem FIM Bot by studenti chtěli představit při příležitosti Noci vědců letos 27. listopadu. V tiskové zprávě to v pondělí uvedla Zuzana Dostálová z FIM UHK.

Cílem soutěže je vytvořit fyzický robotický systém, který umožní jeho operátorovi různými smysly vnímat vzdálené prostředí. "Do budoucna se tak plánuje, že takový avatar bude například schopen zprostředkovávat kvalifikované lékařské služby," uvedla Dostálová. Soutěž ANA Avatar by měla skončit v roce 2022.

Prototyp robota nyní tým FIM UHK vyrábí na 3D tiskárně. "K tomu se bude muset vytvořit senzorická a zpětnovazební část na straně lidského operátora a obě části, robota a operátora, pomocí rychlé wifi technologie v reálném čase propojit, otestovat a sladit," uvedl vedoucí týmu Karel Mls.

Budoucího robota Hradečtí vyrábějí z polymléčné kyseliny, což je biologicky rozložitelný polyesterový materiál z rostlinných škrobů. Bude tvořit mechanický základ těla FIM Bota. Jednotlivé díly se pak pomocí šroubů, vrutů a lepidla spojí dohromady. Například na jednu ruku robota, která se skládá téměř z 80 dílů, se spotřebují dva kilogramy materiálu. Celý tisk by měl zabrat kolem 200 hodin čistého času.