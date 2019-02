Umělá inteligence zvýší bezpečnost. Česká aplikace přináší revoluci

Česká společnost CEAC (Central European Aerospace Corporation) hodlá jako první na světě zapojit do vyšší bezpečnosti nekomerčního provozu letadel umělou inteligenci. Artificial Flight Instructor (AFI-X) je aplikace vyvinutá českými odborníky, která se má stát každodenním pomocníkem pilotů, a to pouze za použití chytrého telefonu nebo tabletu. O projekt, který má zajištěno financování z evropských fondů spravovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu, projevili už zájem zahraniční investoři například z USA a Číny. Na globální trh by měla aplikace AFI-X vstoupit nejpozději v roce 2020.

"Projekt využívající umělou inteligenci je dalším krokem k rozvoji oblasti leteckého

a vesmírného průmyslu v ČR směrem ke světové špičce a zároveň přispívá k potřebné transformaci z ekonomiky stojící na nízké ceně práce, na ekonomiku znalostní

s vysokou přidanou hodnotou," říká Milan Šlapák, prezident GE Aviation pro Českou republiku a Slovensko. V umělé inteligenci spatřuje výhody zejména ve snižování zátěže pilotů, což přímo vede ke zvýšení bezpečnosti leteckého provozu.

"Na rozdíl od auta se letadlo pohybuje ve tří-dimenzionálním prostoru, kde jsou nároky

na pilota mnohem vyšší a pilot tak musí hlídat řadu parametrů, které při jakékoliv nepozornosti mohou vést až k nehodě s fatálními následky. Náš umělý letecký instruktor (překlad ze zkratky AFI-X - Artificial Flight Instructor) řekne hlasem pilotovi nedostatky, kterých se dopustil, a navrhne mu zároveň i způsob, jak tyto nedostatky odstranit," vysvětluje duchovní otec myšlenky a výkonný ředitel společnosti CEAC Martin Balda.

AFI-X pilota po nastoupení do letadla pozdraví, sdělí mu např. rychlost a směr větru, teplotu, prognózu počasí, v průběhu letu pak i další informace, doporučení a rovněž ho ocení za dobře provedený let.

AFI-X poslouží jak zkušeným pilotům, kteří budou chtít zlepšovat své letecké dovednosti, tak i těm, kteří ukončili základní výcvik. Umělá inteligence bude schopna rozpoznat chování pilota a navrhnout takovou úroveň přesnosti řízení letadla podobně, jako když si zvolíte ve video hře stupeň obtížnosti. "Máme v plánu uvést první generaci umělé inteligence AFI-X nejpozději do roku 2020. Prototyp AFI-X zcela dokončíme do poloviny letošního roku, poté bude následovat lokalizace produktu na cílovou platformu Android a IOS od Apple," upřesňuje Balda.