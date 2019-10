V Techmanii technologie proměnily svět

O víkendu 19. - 20. října měli zájemci možnost v Techmanii navštívit další část cyklu Technologie mění svět, která byla tentokrát zaměřená na senzory a jejich využití pro pohodlí a bezpečnost. Den se senzory byl doprovázen odbornými přednáškami zaměřenými na senzory a jejich využití v běžném lidském životě. Víkend plný technologických novinek si nenechalo ujít téměř 1400 návštěvníků.

Osobní senzory, ochrana silničního provozu nebo bezpečné zacházení s penězi na internetu - to vše jsou témata, která byla v Techmanii během akce Senzory pro bezpečnost a pohodlí, další části cyklu "Technologie mění svět", probírána. "Každá změna se dá využít pro vlastní rozvoj nebo rozvoj společnosti. Je to příležitost a nyní jde o to, abychom ji v rozvoji technologií viděli," říká Vlastimil Volák, ředitel Techmania Science Center.

Tato aktivita se stala součástí roční kampaně S Déčkem bezpečně, která má za cíl napomoci dětem chovat se bezpečně ve světě, který je obklopuje. Kampaň se postupně zaměří na oblasti dopravní, osobní a finanční bezpečnosti, stejně jako na bezpečnost mediálního prostoru. "Dětský okruh ČT :D je bezpečným prostorem, nicméně ne vždy je to tak i v reálném světě. S technologickým pokrokem se stává daleko jednodušší nechat se nachytat téměř ve všech sférách a oborech, a proto jsme se rozhodli dětem pomoci orientovat se v prostředí, ve kterém se pohybují, bezpečně a efektivně," říká Petr Koliha, výkonný ředitel kanálu ČT :D.

Víkendový program v Techmanii byl zaměřen na širokou skupinu návštěvníků. Ti nejmenší si mohli vyzkoušet základní programování a ovládání malých robotů Ozobotů. Další workshop, který si získal jak malé, tak dospělé, nesl název "Zranění na vlastní kůži", kde si zájemci vyzkoušeli, jak by vypadali po vážném úrazu a naučili se, jak se při takovéto situaci zachovat. Během celého víkendu nechyběly ukázky nejmodernějších technologií, jako například vůz s autonomním řízením, virtuální realita nebo senzorická přilba na kolo, která umí detekovat pád či přivolat pomoc a mnoho dalších aktivit.

Cyklus tematických akcí "Technologie mění svět" bude pokračovat i v průběhu následujícího roku a zaměří se zejména na umělou inteligenci, autonomní dopravu, bioinženýrsví a další technologie blízké budoucnosti.