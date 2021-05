Vědci navrhli, jak zlepšit poruchu řeči u pacientů s Parkinsonovou chorobou

Registrace na očkování proti covidu-19 pro občany starší 80 let začne v pátek 15. ledna v 8:00. Na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví to ve čtvrtek... více

Dlouhá nemoc

Do hereckého nebe odešla další legenda, zemřel Ladislav Mrkvička

Zemřel divadelní a filmový herec Ladislav Mrkvička, bylo mu 81 let. Sdělil to mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk, členem činohry ND byl Mrkvička od roku... více