Vědci objevili gigantickou dinosauří kost

Francouzští paleontologové našli gigantickou stehenní kost patřící býložravému dinosaurovi. Kost měřící dva metry a vážící půl tuny pochází ze zvířete, které žilo před 140 miliony let, uvedla ve čtvrtek agentura.

Vědci pracující na nalezišti v západní Francii zde od roku 2010 objevili mnoho pozůstatků sauropodů, dlouhokrkých a býložravých plazů, kteří byli na Zemi rozšířeni v pozdní juře. Mezi ně patří i nalezená stehenní kost.

"Jedná se o významný nález. Byl jsem velmi překvapen, v jak dobrém stavu se stehenní kost zachovala," řekl Ronan Allain, paleontolog z pařížského přírodopisného muzea. Podle něj zvíře vážilo 40 až 50 tun.

Allain uvedl, že vědci na nalezišti vykopali přes 7500 fosilií, které patřily více než 40 různým druhům. To z místa poblíž města Cognac dělá jedno z největších nalezišť v Evropě.

