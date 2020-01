Vědci vyhlásili válku jmelí

Jde sice o tradiční vánoční ozdobu, jmelí bílé je však také parazit, který likviduje hostitelské stromy. Vědci z Mendelovy univerzity v Brně nyní k hubení zelených keříků s bílými bobulemi vyvíjejí účinný přípravek.

Šíření parazitního jmelí se v některých regionech stává závažným ekologickým problémem. Především v Moravskoslezském, Zlínském a části Jihomoravského kraje kvůli němu odumírají až tisíce dřevin. Jmelí totiž ze svého hostitele odsává vodu, což vede k usychání koruny stromu. Pokud jsou větve jmelím doslova obaleny, mohou se navíc lámat.

Arboristé tento problém řeší obvykle tím, že parazitní keříky nechávají odříznout. Jenže tuto metodu lze účinně použít jen v případě, když je dřevina zasažena pouze mírně a na okrajích koruny. Jmelí se totiž musí odřezávat i s větví. Pokud je strom zasažen silně, není mechanická likvidace možná, protože by se poškodila i hostitelská dřevina.

Tým okolo arboristy Jiřího Rozsypálka z Mendelovy univerzity v Brně nyní vyvinul unikátní postřik, který může parazita účinně hubit. "Náš nápad je postaven na faktu, že jmelí je stálozelený keř, zatímco hostitelské dřeviny, na nichž parazituje, jsou zpravidla opadavé listnaté stromy," uvedl Rozsypálek. To znamená, že v určitém období roku, kdy hostitel nemá listí, je pro jmelí výrazně obtížnější získat z něj potřebné živiny. Rostlina v takových situacích uzavře své průduchy a utlumí většinu svých fyziologických funkcí. Pokud se na jmelí aplikuje vhodný růstový stimulátor, zásadní fyziologické procesy se znovu spustí. Jelikož ale keřík nemá od svého hostitele dostatek vody a dalších látek, postupně odumírá. Na strom by přitom postřik neměl mít vliv, protože se vstřebává prostřednictvím listů, které v tu dobu nemá.

Bude znovu rašit?

Vědci z Mendelovy univerzity svou metodu rozvíjejí už několik let. V předloňské zimě vyzkoušeli postřik ve Zlíně a Přerově na čtyřiceti stromech, přičemž účinnost byla více než devadesát procent. "Výsledky předčily naše očekávání," konstatoval Rozsypálek. V letošní sezoně se zaměřují na výzkum, do jaké míry bude jmelí na ošetřených dřevinách znovu rašit. Podle prvních odhadů to vypadá na dvacet až třicet procent stromů. "To je daleko lepší než při odstranění řezem, kde následující rok zpravidla znovu vyraší sto procent odstraněných keříků," poznamenal Rozsypálek.

Jeho tým momentálně prozkoumává všechny faktory, které mají vliv na efektivitu postřiku. Testuje rovněž jednu novou látku, jejíž účinnost by měla být ještě lepší. A prověřuje ideální dobu pro aplikaci prostředku proti jmelí.