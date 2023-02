Vědci zkoumají vliv vodních probiotik na psychiku v extrémních podmínkách Antarktidy

Stanovit terapeutické možnosti probiotik u osob vystavených extrémnímu povětrnostním podmínkám a stresu. To je jeden z hlavních cílů vědecké expedice do Antarktidy, která vyplula těsně před koncem roku z černomořského přístavu Varna. Bulharští výzkumníci mají za cíl během 150 dní trvající plavby a pobytu na základně na ostrově Livingston otestovat mimo jiné i vliv probiotik na psychiku člověka vystaveného stresu, imunitu a odolnost lidského organismu.

"Bulharsko má v expedicích na Antarktidu dlouhou a úspěšnou tradici. Během desítek let jsme spolupracovali s více než třemi stovkami vědců z třiceti pěti zemí světa. V současné době budujeme na ostrově Livingstone moderní vědeckou laboratoř, která bude do budoucna podporou pro další expedice zemí EU do polárních oblastí," vysvětlil vedoucí expedice prof. Hristo Pimpirev ze Sofijské univerzity. Během cesty a pobytu na Antarktidě bude dvacet vybraných osob z expedice rozděleno do dvou skupin. Deseti z nich bude pravidelně podáván přípravek Laktera v dávce 15 g denně obsahující unikátní probiotický kmen Lactobacillus bulgaricus DWT1, druhá skupina bude sloužit jako kontrolní a probiotika dostávat nebude. U všech bude průběžně sledována řada biometrických údajů včetně EKG, hladiny glukózy a množství lipidů v krvi, celkový krevní obraz a sledován bude vývoj úrovně imunity. Cílem je další potvrzení příznivých účinků probiotik s obsahem Lactobacillus bulgaricus DWT1 a Streptococcus thermophilus DWT4, které se jako jediné na světě získávají z vody horských pramenů pohoří Stará planina na lidský organismus.

Bulharští vědci již dříve provedli výzkum vlivu těchto unikátních probiotik na lidské zdraví. V poslední době například studii se stovkami pacientů s onemocněním covid-19. Jako doplněk standardní léčby podstoupili tito pacienti i terapii probiotickou formulí Laktera Nature. V pozorované skupině nezemřel ani nemusel být intubován žádný pacient.