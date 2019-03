Češi a Slováci vytvoří nanosatelit. Zapojí se i mateřské školky

Hvězdárna a planetárium Brno bude za českou stranu koordinovat vytvoření prvního společného česko-slovenského nanosatelitu s názvem CScube. Satelit by mohl začít kolem země obíhat už v roce 2021 či 2022. Novinářům to na tiskové konferenci řekli zástupci hvězdárny a slovenského občanského sdružení Slovak Organization for Space Activities (SOSA).

"Vytvoříme umělou družici o rozměrech 10 krát 10 krát 30 centimetrů. I s takto malým zařízením lze na oběžné dráze dělat mnoho věcí. Na jednu stranu bude experimentální, záleží na tom, jaké experimenty vymyslíme. Ale některé už máme v zásobě, například měření gama záblesků přicházející z vesmíru, což je oblast, na níž spolupracujeme s Masarykovou univerzitou," uvedl ředitel Hvězdárny a planetária Jiří Dušek.

Nanosatelity podle Duška už nyní zabezpečují důležité služby a vědecké aktivity a jejich důležitost poroste. Jejich vytvoření, vybavení a vynesení na oběžnou dráhu není zdaleka tak nákladné jako u velkých satelitů.

"Předpokládáme náklady mezi deseti a 30 miliony korun, už máme neformální příslib od soukromých firem i českého státu. Firmy se ale nemusejí podílet jen finančně, podpora může být i technologického rázu, pokud nám například dají k dispozici své testovací zařízení," doplnil Dušek.

Slovenská strana už s vypuštěním nanosatelitu zkušenosti má. "Díky SKcube se podařilo získat velký objem dat, který budou vědci analyzovat ještě několik let," uvedl Matěj Poliaček ze společnosti Spacemanic, která se bude na tvorbě satelitu podílet.

Do projektu chtějí organizátoři zapojit i děti od mateřských školek po studenty vysokých škol. "Děti v mateřských školách mohou vymýšlet název, děti na základních školách mohou navrhnout vizuál a logo a středoškolští a vysokoškolští studenti se mohou podílet přímo na konstrukci satelitu," uvedl Dušek. Projekt má povzbudit zájem dětí o vědu.