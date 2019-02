Izrael chce vysláním sondy na Měsíc vstoupit do historie

Izrael doufá, že se stane čtvrtou zemí na světě, jejíž automatická sonda úspěšně přistála na Měsíci. Sonda Berešit odstartuje z Floridy v pátek ráno na palubě soukromé rakety Falcon 9 americké společnosti SpaceX. Jestliže bude mise úspěšná, čtyřnohé vozítko bude zároveň nejmenším a nejlevnějším zařízením, které na Měsíci přistálo, napsal v úterý list The Times of Israel. Izraelská nezisková organizace SpaceIL, která za projektem stojí, proto doufá, že vyslání sondy vstoupí do historie.

Na projektu se podílí i izraelská státní společnost Israel Aerospace Industries (IAI). Podle šéfa SpaceIL Ida Antebyho a generálního manažera vesmírne divize IAI Ofera Dorona raketa obletí nejméně šestkrát Zemi a na Měsíci by měla přistát 11. dubna. Projekt, který přišel na 100 milionů dolarů (téměř 2,3 miliardy Kč), je téměř celý financován z peněz soukromých dárců, zejména od prominentních židovských filantropů.

Vozítko má v průměru dva metry, je 1,5 metru vysoké a stojí na čtyřech nohou. Je vybaveno mimo jiné zařízením, které bude měřit magnetické pole Měsíce.

Organizace SpaceIL se v uplynulých měsících v Izraeli snažila svým projektem přilákat pozornost veřejnosti. Její představitelé navštěvovali školy po celé zemi a i v televizi se objevily reklamy, které stavěly Izrael po bok světových velmocí. Úspěšné přistání automatické sondy na Měsíci zatím dokázaly jen Rusko, USA a Čína. Člověka na Měsíc zatím dostaly jen Spojené státy.

Izraelský projekt začal v roce 2011, kdy několik inženýrů založilo organizaci SpaceIL, aby se účastnila soutěže LunarX Prize. Tu vyhlásila společnost Google, která chtěla částkou 20 milionů dolarů odměnit toho, kdo jako první z účastníků soutěže dostane na Měsíc své robotické vozítko, přesune ho po trase aspoň 500 metrů a vyšle na Zemi záběry z jeho pohybu. Soutěž byla loni zrušena, protože to v daném termínu nikdo nestihl.

Organizace SpaceIL ale získala finance od různých sponzorů, včetně například jihoafrického miliardáře Morise Kahna či rodiny amerického magnáta Sheldona Adelsona.