NASA připravuje první čistě ženský výstup z ISS do kosmu

Americká kosmická agentura hodlá koncem března zorganizovat první čistě ženský výstup do otevřeného vesmíru. Oznámil to americký internetový magazín InterestingEngineering.com. Do kosmu se vydají astronautka Národní agentury pro letectví a vesmír (NASA) Anne McClainová a její partnerka Christina Kochová. Mimo Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) se mají pohybovat sedm hodin.

McClainová je na palubě ISS od loňského prosince, Kochovou má na vesmírnou stanici dopravit ruská loď Sojuz příští čtvrtek spolu s kolegou Nickem Haguem a ruským kosmonautem Alexejem Ovčininem.

Část této posádky letěla k ISS již 11. října, ale po oddělení prvního stupně rakety tehdy selhal motor druhého stupně a Ovčinin a Hague se s použitím záchranného systému vrátili na Zemi.

Výstup obou astronautek do vesmíru, naplánovaný na 29. března, bude ze země řídit pracovnice letové kontroly NASA Kristen Facciolová, uvedl americký server. Pro McClainovou i Kochovou to bude první procházka v otevřeném kosmu.

Zatím se mimo bezpečí oběžné vesmírné laboratoře vydalo přes 500 lidí, z nichž zhruba desetina byly ženy. První, která se do otevřeného kosmu vydala, byla v roce 1984 Ruska Svetlana Savická.