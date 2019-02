Nejvzdálenější planetka připomíná "perníkového mužíčka"

Vědci, kteří studují vzdálenou planetku Ultima Thule, změnili názor na její tvar. Stalo se tak po prozkoumání dalších fotografií pořízených sondou New Horizons, které dorazily na Zemi. Původně experti přirovnávali planetku ke sněhulákovi, nyní se ale zdá, že je spíše plochá. Informoval o tom v neděli zpravodajský server BBC News.

Planetka Ultima Thule se nachází v Kuiperově pásu a je od Země 6,6 miliardy kilometrů daleko. Jedná se o nejvzdálenější těleso, které dosud navštívila sonda vyslaná lidmi. Planetku tvoří dva objekty - ten větší se nazývá Ultima, ten menší pak Thule.

Aparát New Horizons planetku vyfotografoval během svého průletu 1. ledna. Následně začal snímky posílat na Zemi. Na základě prvních vyhodnocených fotografií americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) 2. ledna sdělil, že planetku lze přirovnat ke sněhulákovi ze dvou koulí o délce 33 kilometrů.

Z nově prozkoumaných snímků ale vyplývá, že předpokládané koule jsou značně zploštělé. Více než sněhuláka tak planetka podle vědců připomíná perníkového mužíčka.

"Naše původní představy o Ultima Thule vycházely z omezeného počtu snímků, které byly poslány na Zemi ve dnech bezprostředně následujících po průletu sondy. Když jsme si nyní prohlédli větší množství dat, zásadně jsme změnili názor... Ve skutečnosti je tvar planetky Ultima Thule zploštělejší," prohlásil šéf projektu New Horizons Alan Stern.

"Větší lalok, nazývaný Ultima, se podobá spíše obří palačince a menší lalok, zvaný Thule, má tvar jako zkrabatělý vlašský ořech," konstatoval vědecký tým projektu New Horizons.

Jak takový tvar mohl vzniknout, je pro vědce záhadou. "Nové snímky nám předkládají hádanku týkající se zformování tohoto objektu. Nikdy jsme nic podobného mezi objekty obíhajícími kolem Slunce neviděli," řekl Stern.

Vědecký tým uvedl, že potrvá až 20 měsíců, než se sondě podaří poslat všechny fotografie a další data, které sonda během několika hodin při průletu kolem planetky pořídila.

