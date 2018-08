Písečná bouře na Marsu ustupuje, obnoví Opportunity spojení?

Prachová bouře, která je pozorována na Marsu od začátku června a zahalila celou planetu, se postupně zmírňuje. Informovala o tom na svém webu americká vesmírná agentura NASA. Vědci se zatím marně snaží obnovit spojení s robotickým vozítkem Opportunity, jež se 10. června odmlčelo kvůli nedostatku slunečního svitu potřebného pro dobíjení baterií.

Podle odborníků se globální bouře už rozpadá, tedy že nyní na povrch rudé planety dosedá zpět více prachu, než je do atmosféry ještě zviřováno. Nebe nad Opportunity by se tak mohlo již brzy vyjasnit natolik, že by se rover, který na Marsu pracuje už od ledna 2004, mohl dobít a "zavolat domů".

Největší neprůsvitnost zvířené atmosféry (označovaná tau) v místě, kde se Opportunity nachází, byla podle NASA naměřena už 10. června, kdy dosáhla 10,8 stupně. Přitom průměrně je v této lokalitě Marsu obvykle úroveň 0,5 tau. Podle odborníků k tomu, aby se sluneční baterie začaly znovu nabíjet, je třeba, aby intenzita tau klesla pod dva stupně.

Poslední odhady, zveřejněné na webu NASA 14. srpna, hovořily o tom, že tau postupně klesla na 2,1 stupně, ale pak se zvýšila na 2,5 stupně.

Since late May, Mars has been enshrouded by a dust storm covering nearly the entire planet. In this Gravity Assist podcast, we peer into this dramatic phenomenon to uncover how scientists are using it to better understand the Red Planet & its climate: https://t.co/DOtDJzoptZ pic.twitter.com/uSPfvy5mn3