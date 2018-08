"Přání podívat se do vesmíru? To ruským ženám chybí..."

Ruské ženy nestojí o kariéru kosmonautky, chybí jim cílevědomé přání podívat se do vesmíru. V rozhovoru s novináři to řekl šéf ruských pilotovaných letů Sergej Krikaljov. Agentura Roskosmos nedávno zveřejnila výsledky konkurzu na obsazení osmi míst v oddílu kosmonautů. Všichni vybraní jsou muži.

"Dostat se do oddílu kosmonautů, k tomu je zapotřebí cílevědomost, přání stát se kosmonautem. U nás je prostě procento žen s takovým přáním menší," prohlásil Krikaljov. Do vesmíru se zatím od historického letu Valentiny Těreškovové v roce 1963 podívalo 59 žen, z toho jen čtyři Rusky. Americká NASA už vyslala do kosmu víc než čtyřicet astronautek.

Proces výběru nových kosmonautů Roskosmos zahájil loni, poprvé byl konkurz otevřený. Přihlásit se mohl kterýkoli ruský občan mladší 35 let s vysokoškolským vzděláním technického směru a se zkušenostmi s létáním. Do prvního kola se přihlásilo 420 lidí.