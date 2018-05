Raketa Falcon 9 má být schopná vzlétnout dvakrát denně

Soukromá americká vesmírná společnost SpaceX chce připravovat k dalšímu letu použitý první stupeň své konečné verze rakety Falcon 9 do 24 hodin. Po pátečním úspěšném startu nového Falconu 9 to prohlásil zakladatel SpaceX Elon Musk. Ten také očekává, že díky pokročilému systému opětovného využívání raketových komponentů se náklady na odbavení rakety v budoucnu dostanou pod pět milionů dolarů (107 milionů korun).

SpaceX již v minulosti úspěšně použila recyklovaný první stupeň, nikdy ale stejný stupeň neletěl do kosmu více než dvakrát. To se s konečnou verzí Falconu 9 označované jako Block 5 změní. Musk prohlásil, že první raketový stupeň Blocku 5 bude prakticky bez údržby létat do vesmíru nejméně desetkrát, teprve poté podstoupí renovaci.

"Jedinou věc, kterou bude třeba udělat, je natankovat nové palivo a znovu letět," řekl Musk novinářům. "Jsme přesvědčeni, že první stupně Blocku 5 jsou schopné zvládnout před vyřazením nejméně sto letů. Možná více," dodal.

Doposud SpaceX uváděla, že použitý stupeň by měl být připraven k dalšímu letu do 48 hodin, Musk má ale mnohem smělejší plány. "Naším cílem, abychom ukázali, co podle nás znamená znovuvyužitelnost, je nejpozději do příštího roku předvést dva starty toho samého Blocku 5 na oběžnou dráhu během 24 hodin," prohlásil Musk.

V nadcházejícím roce také Musk předpokládá, že první stupeň Blocku 5 zaznamená deset letů v řadě. Opětovné využívání raketových stupňů je cestou k výraznému zlevnění cest do kosmu. SpaceX rovněž usiluje o recyklaci aerodynamického krytu nákladového prostoru a o opětovné využívání druhého raketového stupně.

"První stupeň tvoří zhruba 60 procent nákladů, druhý asi 20 procent, aerodynamický kryt asi deset procent a dalších deset procent stojí samotný start. Pokud tedy dokážeme znovu použít všechny části rakety, tak to bude vůbec první zcela opakovaně využitelný orbitální dopravní prostředek. A také budeme schopni snížit cenu startu o řád," řekl Musk s tím, že cena by se mohla dostat pod šest či pět milionů dolarů. To je desetkrát méně, než kolik si nyní SpaceX za start účtuje.

Musk rovněž řekl, že nový Falcon 9 splňuje všechny přísné požadavky amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) pro lety s lidskou posádkou. Zdůraznil, že Block 5 byl navržen tak, aby se z něj stala nejspolehlivější raketa dosavadní historie.

Falcon 9 ve verzi Block 5 je konečným vývojovým stupně tohoto typu rakety. Ačkoli i Musk předpokládá, že v budoucnu dozná drobných změn v souvislosti s letovými zkušenostmi, s žádnou zásadní úpravou či novou verzí se již nepočítá. SpaceX se chce místo Falconu 9 nyní zaměřit na dokončení vývoje zcela nové opětovně využitelné rakety BFR, se kterou chce nejen dopravovat náklad a posádku na oběžnou dráhu kolem Země, ale i kolonizovat Mars.