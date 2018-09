Rusko nebude budovat s USA stanici obíhající kolem Měsíce

Rusko se zřejmě nezapojí do amerického projektu budování vesmírné stanice obíhající kolem Měsíce, přestože se na tom loni s Američany dohodlo. V projevu na shromáždění ve městě Koroljov u Moskvy to prohlásil šéf ruské vesmírné agentury Roskosmos Dmitrij Rogozin. Rusko podle něj vytvoří vlastní stanici, případně se dohodne s partnerskými státy ze seskupení BRICS, tedy Brazílií, Indií, Čínou a Jihoafrickou republikou.

Loni v září uzavřel Roskosmos se svou americkou obdobou NASA dohodu o spolupráci na americkém projektu vesmírné stanice obíhající okolo Měsíce v rámci programu Deep Space Gateway (Brána do hlubokého vesmíru). Stanice má sloužit jako výchozí bod pro výzkum vzdáleného vesmíru a pro let mise s lidskou posádkou k Marsu. Budování stanice by mělo začít v roce 2022.

Rogozin ale ruskou účast zpochybnil s tím, že pro Moskvu není přijatelná druhořadá role v takovém projektu. "Rusko si nemůže dovolit účast v nynější podobě projektu, kdy by sehrálo podřadnou roli," citovala šéfa Roskosmosu agentura Interfax.

Rusko podle Rogozina buď vytvoří stanici vlastní, nebo zapojí do budování partnerské státy ze skupiny BRICS. "Je důležité, aby existovala společná stanice se spřátelenými státy," poznamenal Rogozin. Svůj program nepilotovaných letů k Měsíci chce Roskosmos podle dřívějších zpráv zahájit v roce 2021.

The European Space Agency has asked Airbus to work on concepts for key parts of the proposed Deep Space Gateway, a major international effort to build a moon-orbiting space station. https://t.co/sBNuV0aJLU @AirbusSpace pic.twitter.com/sRhoVlmQyg